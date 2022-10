Los negros prefieren jugar otros deportes

“Esa muchacha se viste a crédito, pero se desviste al contado”… Edmundo O’Gorman.

Los Dodgers, equipo que hace 75 años inició la integración racial en el beisbol, tiene en su róster de estos momentos, solo un negro, el pitcher André Jackson, y dos mulatos, otro lanzador, Yency Almonte y el out fielder, Mookie Betts.

Pero la mayoría de los equipos, no tienen negro alguno, como los de esta Serie Mundial, Astros y Phillies. Por eso, en los róster de los 40, que pueden sumar mil 200 big leaguers, figuraban ayer solamente 43 negros, según la cuenta de un amigo scout, quien por cierto es negro, y con quien desayuné ayer en “El Camarón Borracho”, de Miami Beach.

Ahora, lo más interesante que me dijo el amigo scout negro fue:

“En los últimos dos años, cinco muchachos negros, graduados de high school, todos de condiciones extraordinarias para el beisbol, me dijeron ‘no’ a la oferta de que firmaran con mi organización, y por altos bonos. Dos de ellos me dijeron que se harían profesionales del basquetbol, uno de esos, con poder igual al de Hank Aaron; otro me informó que firmaría para el fútbol americano, uno más que se haría boxeador y el quinto se dedicaría a los estudios universitarios para economista.

“Te voy a decir la verdad. Varios de esos muchachos han coincidido en decirme que prefieren cualquier otro deporte porque el beisbol es muy difícil de jugar. Para ellos el basquet, el fútbol americano y hasta el boxeo, resultan menos complicados, más fáciles de dominar y, al fin y al cabo, pueden cobrar también muy buen dinero”.

La verdad es que esos cinco jóvenes amigos negros tienen razón. El beisbol es tan difícil que, fíjense lo muy diferente que es jugar como cátcher a ser lanzador, o defender tercera base a ser center fielder. Y después de lo distintas que son las nueve posiciones defensivas, hay que saber batear. Y no es igual ser primer bate que cuarto, o segundo que octavo.

Ahora, después que dominas bien tu posición y el sitio de la alineación en el cual has de batear, necesitas ser experto corriendo las bases y para lanzarte en slide.

Y no es todo. Si vas a ser un buen profesional del beisbol debes conocer, aún cuando sea superficialmente, las Reglas. Así que es necesario estudiarlas cuanto puedas.

El basquetbol es mucho más rápido que el beisbol, en el fútbol americano hay más contacto violento y el boxeo es más doloroso. Pero nada más difícil que jugar al beisbol.

