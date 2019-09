Los mejores brazos de los right fielders

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Para evitar perder el equipaje al viajar en avión, hay que viajar en autobús”… Yatuny Lagueles.-

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: “¿Cuál era el nombre del shortstop de los Yankees en 1927, y es cierto que después fue cambiado a los Cachorros?”

Amigo Peele: Lo llamaban Mark Koenig y en mayo de 1930 los Yankees lo mandaron a los Tigres en un cambio. Dos temporadas después, en 1932, lo enviaron a los Cachorros. Más tarde también jugó con Rojos y Gigantes.

Jorge Figueroa N. de Hermosillo, informa… “Recordando los dos más famosos toques de bola en la Liga Mexicana del Pacífico, han sido el ordenado por Benjamín “Cananea” Reyes al almirante Nelson Barrera, en una Serie del Caribe, para un perfecto squeeze play, que sorprendió a todos; y el ordenado por Alfredo (El Zurdo) Ortiz, ni mas ni menos que a don Héctor Espino, en una serie final. Espino era el refuerzo de Venados”.

Javier González, de, Cumming, Georgia, pregunta: “¿Cuáles son los out fielders, a quienes se les puede considerar con el brazo más certero, potente, educado y menos desperdiciador de tiros para outs, o para aguantar la carrera de quien ha bateado en cualquiera de las bases?”

Amigo Javo… Como es de suponer, han sido tres right fielders…: Rockie Colavito, Roberto Clemente y Dave Parker.

Isócrates Arenas, de Miami, opina: “Tus columnas coinciden con el sentir de un gran número de fanáticos que vemos cómo nuestro deporte favorito, se va transformando en otro. Pero no parece que para bien.

“El comisionado es la figura que adelanta todos estos cambios, pero los 30 dueños de equipos son los jefes de él, quienes comparten la mayor responsabilidad. Nunca antes se había visto interés por tantos cambios.

“El beisbol es un juego de humanos, con sus errores y sus defectos. Ya el bateador designado priva a la Liga Americana de las estrategias de las sustituciones. Las otras propuestas son peores. Si las logran implementar será para otro tipo de fanáticos. ¿Tendrán éxito?. No lo sé.

“Con la repetición instantánea, Armando Galarraga tendría acreditado un juego perfecto. Pero hoy no fuera tan recordado por toda la publicidad que ha tenido el error del umpire, Jim Joyce.

“Cómo señalas en tus artículos, preferimos los ‘shows’ de protestas de los managers, a la pasividad de esperar por una sentencia que envían desde miles de kilómetros. Si tanto les gusta la perfección, aprendan a jugar los vídeo juegos, que simulan el beisbol, pero están muy lejos de igualarlo”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.