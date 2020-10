Los mejor pagados de los Yankees 2020

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Las personas públicas no tenemos vida privada”… Sandra Bullock. ..

Murió Joe Morgan.- Notable la cantidad de miembros del Hall de la Fama muertos en estos días. ¡Van seis!... Antenoche fue Joe Morgan, en Cincinnati, a los 77 años, víctima de una afección nerviosa y de polineuropatía. Otros desaparecidos recientemente, Whitey Ford, Bob Gibson, Lou Brock, Tom Seaver y Al Kaline.

Hoy, como todos los miércoles es Día del Correo. ¿Informaste desde dónde escribes?

Ribaldo Ortega, de Obregón, pregunta: “¿Cuáles son los peloteros de los Yankees mejor pagados y cuánto cobran anualmente?”.

Amigo Ribo…: Gerrit Cole, 36 millones de dólares; Giancarlo Stanton, 26 millones; Masahiro Tanaka, 23 millones; J.A. Napp, 17 millones; Aroldis Chapman, 16 millones; Zack Briton, 13 millones; James Paxton, 12 millones 500 mil… D.J. LeMahieu, 12 millones; Aaron Hicks, 10 millones 500 mil; Aaron Judge, ocho millones 500 mil; Gary Sánchez, cinco millones.

Andrés Espina, de Maracaibo, pregunta: “¿Por qué al turno de un equipo durante tres outs se le llama entrada?”.

Amigo Andro…: Es cuando un equipo “entra” al terreno. Por eso, dos entradas, una por cada equipo, forman un inning. Pero algunos despistados, desinformados, incluso narradores y reporteros, llaman “entrada” al “inning”, lo que, desde luego, es un error.

Patricio Félix, de Santo Domingo, pregunta: “¿Cuál fue el problema de Juan Marichal y Pedro Martínez en una gallera dominicana?”.

Amigo Tichio…: Juan y Pedro asistieron a una pelea de gallos en 2008, fueron filmados y esas imágenes llegaron a manos de periodistas de Estados Unidos, por lo que hubo publicaciones adversas a ellos. Pedro respondió públicamente…: “Entiendo que la gente esté molesta, pero eso es parte de nuestra cultura dominicana y es legal en mi país. Fuí invitado por mi ídolo, Juan Marichal, para asistir al evento como espectador, no como participante”.

Theodore Barnes, de Atlanta, pregunta: “Mi papá me contaba que el pitcher autor del primer no hit en Grandes Ligas, tuvo un final de su carrera poco feliz, pero nunca me dio a conocer los pormenores. ¿Ud. los conoce?”.

Amigo Ted: Joe Borden, de 22 años de edad, fue de los fundadores de la Liga Nacional, en 1876, con los Boston Red Stockings. Comenzó con cero ganados dos derrotas. Pero en su tercera aparición, dejó sin hit a los Chicago White Stockings y les ganó 4-0. Primer no hit en la historia de la Liga. El brazo de Joe quedó agotado, terminó con 11 ganados, 12 perdidos y regaló 51 bases frente a solo 34 strikeouts. Lo dejaron libre, se retiró y en seguida se convirtió el groundskeeper, o sea, el que arregaba el terreno en Boston.

