Los lastres de Norma Alicia

Conozco y reconozco la trayectoria profesional de Norma Alicia Bustamante en los medios de comunicación. Su carrera en el teatro, su amor y pasión por las artes y la lectura. Viví, como colaborador cercano, una de sus primeras responsabilidades en el servicio público, las cuales ha continuado luego en diversos espacios. Hoy, como presidenta Municipal de Mexicali, me toca verla desde el otro lado. Ella sigue en el servicio público y yo de regreso en el periodismo y el análisis político.

Me consta su enorme capacidad de trabajo. De las primeras en llegar a la oficina y de las últimas en retirarse. Siempre innovando, impulsando y apoyando a la gente. Haciendo equipo, promoviendo espacios y oportunidades. Sabe mandar, pero también sabe escuchar o…por lo menos, sabía.

Como candidata a la alcaldía de una ciudad tan complicada como lo es la capital de Baja California, Norma Alicia Bustamante seguramente sabía también que se enfrentaría a un reto muy complicado. La falta de recursos es uno de ellos, inseguridad, falta de servicios, contaminación, entre otros.

Pero lo que tal vez no alcanzó a visualizar fue que, si bien contaría con todo el apoyo de la estructura de los gobiernos morenistas para hacerla alcaldesa, esos apoyos no son gratuitos y que, vengan de quien vengan, siempre tienen un costo. Que estos se pagan, los económicos, con contratos directos y otros, los políticos, también con adjudicaciones, pero además con puestos y responsabilidades de primer nivel. Sobre todo, aquéllos en los que se dice “no me des, nomás ponme donde haya”.

Es así que Norma Alicia vive hoy su Presidencia Municipal rodeada, con sus excepciones, de funcionarios ineptos, incapaces, arrogantes, ignorantes, mentirosos, inexpertos y corruptos. Personajes, algunos, que han traicionado su amistad y su confianza y que sienten, porque lo saben, que podrán seguir haciendo lo que quieran y estará ahí su amiga y su jefa, defendiéndolos y sacando la cara por ellos.

Personajes que, a estas alturas de su administración, cuando apenas han transcurrido siete meses de haber asumido la alcaldía y le quedan todavía 29 meses, se han convertido en un verdadero lastre para la ya de por sí deteriorada imagen del gobierno municipal y el proyecto de cambio de la llamada cuarta transformación.

Los escándalos comienzan a brotar y otros amenazan con estallar. Insostenible ya el caso del director del FEX, Omar Landa. La denuncia contra el regidor morenista José Ramón López Hernández le abre un nuevo frente a su administración y al partido que la llevó al poder municipal y pone a prueba la, hasta ahora, dudosa capacidad, imparcialidad e independencia del síndico procurador Héctor Israel

Ceseña Mendoza.

Mujer de carácter firme y fuerte, resulta difícil creer que la alcaldesa permita ser manipulada por otro regidor al que, colocado sobre la ola de la prepotencia y la impunidad, exige y se le dan, delegaciones municipales, cargos en la Policía Municipal, puntos para puestos ambulantes y la colocación de amigos y empleados en inspección municipal. Un concejal al que, por cierto, también se le investiga el destino y beneficiarios de apoyos sociales a través de asesores y cercanos.

Ecuánime y negociadora, parece difícil que mantenga como secretario del ayuntamiento a un profesionista que hasta ahora no ha demostrado el carácter ni la mano de hierro con guante blanco que se necesita para ese puesto. Ha sido incapaz de poner orden en el área de inspección y vigilancia donde las extorsiones a bares, centros nocturnos, table dance, restaurantes y hasta locales de fiestas se dan a diario, sobre todo los fines de semana. De bajísimo perfil, prefiere no hacer olas y eso tampoco es bueno para la imagen de la alcaldesa.

Del área de seguridad, la presidenta municipal sigue teniendo una deuda con los mexicalenses. Los dos últimos días del mes de junio pasado dejaron al menos siete muertos en la capital del estado, entre ellos un feminicidio más. Robos y asaltos no se detienen y sigue sin conocerse de alguna estrategia que no sea la de repetir el mandato presidencial de los abrazos y no balazos.

Pedro Ariel Mendívil, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es reconocido como un abogado prestigiado y capaz. Pero para encabezar una corporación tan difícil como la municipal se necesita, ante todo, ser policía, haberse hecho en las filas y las calles, conocer los intestinos, identificarse con los buenos y mantener a raya a los malos. Su antecedente como fiscal ni el uniforme de gala lo hacen policía y mientras no presente resultados, esa percepción prevalecerá entre la tropa y la sociedad.

Norma Alicia Bustamante está a tiempo de dar un golpe de timón en su gobierno. Como actriz y comunicadora ya ha demostrado su talento. Ahora tiene la oportunidad de potencializar todas sus habilidades como política y hacer el mejor papel en su vida que le merezca, no un Ariel, pero si algo mejor que es el reconocimiento eterno de los mexicalenses.

El reto no es fácil, pero tampoco imposible. Pero tiene que comenzar a hacerlo despojándose de imposiciones y compromisos que son una pesada carga que sólo lastima su imagen y será, por desgracia, lo que se recuerde de su administración.

* El autor es Periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.