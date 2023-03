Los japoneses, un tremendo ejemplo

-o-o-o

BEST SIDE, NEW YORK (VIP-WIRE). Como de costumbre, hoy y mañana son Días del Correo. Por favor, no olvides enviar nombre completo y población o ciudad desde donde escribes.

Rodrigo Gutiérrez, de Tamaulipas, sugiere: Que alguien muestre a los bigleaguers estadounidenses y del Caribe, un video o fotos del equipo japonés. CÓmo se vieron, con el manager sin asqueroso palillo en la boca, los ugadores sin tatuajes, ni barbas, patillas, ni melenas teñidas. Es un ejemplo que debe seguirse”.

Carlos A. Reuteman, de Valencia, comenta: “Circuló una lista elaborada por un supuesto panel de ESPN, en la cual dicen que aparecen los 100 mejores jugadores de Major Leage Baseball. ¿Cuál fue el criterio para esa elaboración? No entiendo cómo es que Paul Goldschmidt no está entre los diez primeros jugadores de esa lista. Le colocaron por encima a peloteros como Juan Soto y Julio Rodríguez. Además, Fernando Tatis hijo aparece entre los primeros 26, cuando ni siquiera tomó un turno durante el 2022. Otro quisqueyano, Wander Franco, quien en sus dos temporadas en Grandes Ligas ha disparado sólo 13 jonrones y ni siquiera ha aparecido en 160 juegos sumando ambos años, también está entre los primeros 40. Y así un montón de jugadores colocados a capricho, sin ningún argumento valedero para tal fin. Dá la impresión de haber sido elaborada bajo órdenes arbitrarias de algún quisqueyano con poder en esa cadena. No me mueve la xenofobia ni tampoco tengo animadversión alguna contra los dominicanos. Pero esa lista es una falta de respeto al beisbol. Una mentira que nadie cree. ¿a quién quieren engañar?”

Douglas Martínez M. de Guatire-Las Rosas, comenta: “Impecables y disciplinados los peloteros japoneses. No usan el perreo, se inclinan ante el contrario ganen o pierdan, no usan vitrinas de doradas cadenas de perros; cuando conectan jonrones, corren las bases sin burlas ni groserías, y ni siquiera discuten con los umpires. Al Sr. comisionado, se le hace difícil y parece no querer hacer cumplir lo estipulado en las normas, reglamentos y códigos de vestimenta”.

Luis Gómez, de Caracas, señala: “Lo que hacen con el beisbol, Rob Manfred, ESPN y FOX, en vez de rebajar la duración de los juegos, la aumentará en no menos de 20 ó 30 minutos, por lo que en la temporada 2024, volverán los shifts”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

