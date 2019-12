“Los invito a que me tapen la boca”

Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que el pueblo sabio ya no lo es tanto y mucho menos los periodistas. Sobre todo cuando se trata de defender alguno de sus colaboradores, como el caso de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad.

En 1988, Bartlett Díaz era el secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, además era el responsable, jefe o encargado de organizar las elecciones federales en el país, antes de que existiera el IFE hoy INE.

Ese año se llevaron a cabo las elecciones federales para Presidente de la República, Senadores y Diputados federales. Tres hombres hicieron una ardua campaña para lograr la silla presidencial: Manuel J. Clouthier, Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, el primero por el PAN, el segundo candidato del PRI y el tercero por FCRN.

Claro que había otros candidatos pero con menos esperanza de llegar al poder como el ingeniero Heberto Castillo, por el Partido Mexicano Socialista o Rosario Ibarra de Piedra, candidata del Partido del Trabajo.

El lenguaje coloquial de Manuel J. Clouthier parecía que iba a encantar a los electores, pero no fue así, a pesar de su frase: “México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti”. Una frase que se antojaba para que los mexicanos buscaran en él un cambio democrático, pero no fue así, llegó en tercer lugar en la contienda nacional.

Ese 6 de julio de 1988 todos estábamos pendientes de los resultados, en la escuela Miguel F. Martínez de Tijuana aguardábamos los resultados reporteros, fotógrafos y camarógrafos, conforme pasaban las horas se iban yendo porque su medio había cerrado edición, otros por cansancio o por órdenes superiores. Yo me quedé hasta que uno de los representantes sale y me pregunta “¿Dónde están los reporteros?”, yo le contesté, “aquí estoy, vengo de Televisa y quiero saber si tienes los resultados de la elección en Baja California” y claro dijo y le grabamos cuando estaba diciendo los resultados: “Primer lugar el ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas; segundo lugar, Carlos Salinas y tercer lugar Manuel J. Clouthier.

Yo tenía un noticiario a las 7 de la mañana y el director de canal 12 de Tijuana, de Televisa, me aguardaba con ansia. Al llegar me interroga y le doy los resultados y le digo que voy a armar el noticiario, eran las 6 de la mañana de ese 6 de julio, me dio la orden de decir que “todavía no había resultados”, aun cuando era el único reportero que los tenía a esa hora.

Tal vez lo que pasó en Baja California pasó en muchos estados de la República y el triunfo se lo había llevado Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Sin embargo el resultado favoreció a Carlos Salitas con un, supuesto, 50.36 %. La elección fue cuestionada en esos momentos, porque cuando el conteo preliminar daba aparente ventaja a Cárdenas, el entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett Díaz, anunció que el conteo sería temporalmente suspendido debido a una “caída del sistema”. Ahora se le acusa a Bartlett de enriquecimiento, pero salió a su defensa la Secretaría de la Función Pública y López Obrador, durante la mañanera del viernes retó a la oposición a comprobar que existe corrupción en su gobierno. “Y los reto a que me tapen la boca. No somos iguales, ahora que están pasando por un mal momento dicen: ‘Bartlett es corrupto’. No, pruébenlo”. Bartlett es corrupto no tarugo.

* El autor es Periodista independiente.