Los ganadores del Óscar

La reciente premiación de los Premios Óscar 2022 volvió a brillar después de dos anteriores presentaciones pobres en audiencia por motivos de pandemia y cuando se esperaba lo mejor de la academia el evento vivió un momento violento.

“No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show” fue el chiste de Chris Rock, aunque al principio no pareció molestarle a Will Smith su reacción sorprendió a todo mundo que lo estaba viendo y a los que se enteraron posteriormente; esto por la formalidad que transmite el actor Smith, incluso una de las más sorprendidas fue su madre, quien refirió que nunca lo había visto comportarse así.

Otro punto a resaltar es que una de las imágenes que circulan en internet de Chris Rock se aprecia un gesto que aparenta que el comediante ya esperaba la agresión; otra más, por el movimiento corporal, al realizar el giro Smith parece que fuera un golpe actuado y tomando en consideración la corpulencia del actor y la aparente fuerza del golpe el daño debió ser mayor.

Al final parece más actuado que real, ¿qué nos puede sacar de duda? Toda acción merece una reacción, esperemos ver cómo califica la academia la agresión verbal de Chris Rock y la reacción física de Smith, conforme al código de conducta para la ceremonia de los premios Óscar, que hace énfasis en “defender los valores de la Academia”, con “respeto por la dignidad humana”.

Afortunadamente para los mexicanos fue día de fiesta, ya que en la entrega de los premios, estuvo presente el actor mexicano Eugenio

Derbez quien participó en la película CODA que ganó sus tres nominaciones en la edición 94 del premio Oscar; así Eugenio Derbez se una a la lista de mexicanos nominados, participantes y ganadores del premio Oscar, que afortunadamente cada vez son más.

Y ya que hablamos de mexicanos en los premio Oscar, como no recordar la historia que supone como un soleado día de los años veinte posó desnudo un mexicano para que se hiciera el diseño de una estatuilla con piel de oro, sosteniendo entre sus manos una espada sobre un rollo de película, que mide tan sólo 34 centímetros y pesa poco más de 3 kilogramos; el modelo fue ni más ni menos que el legendario Emilio “El indio” Fernández.

También curioso es que el nombre de la estatuilla se lo puso una bibliotecaria que cuando lo vio terminado refirió que se parecía a su tío Óscar, el nombre fue un éxito, tanto que se convirtió en el nombre oficial en el año de 1934.

Ganó en rating de los premios Óscar por la inesperada cachetada de Will Smith a Chris Rock, por su puesto Eugenio Derbez al seguir acumulando premios a su destacada carrera artística; aunque no lo crea Will Smith también gano ya que aumento los costos de las entradas a su show y se vendieron de maravilla; Will Smith ganó la atención de todo el mundo y México gana al recordar a su modelo Emilio “Indio” Fernández.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS