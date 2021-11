Los dos bigleaguers que se robaron la 1B

-o-o-o-o

Hoy martes y mañana serán Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Frederick Malpica, de Valencia, opina y pregunta: “Carlos Correa es un buen jugador, pero no merecedor de un contrato de 300 millones, o más. Nunca ha bateado más de 30 jonrones en una temporada, tampoco ha empujado 100 carreras y ha tenido una sola campaña con promedio sobre 300. Su agente y él mismo se están sobrevalorando. ¿Qué opina Ud.?”. Amigo Freddy: Según el panorama, tú, los gerentes-generales y yo, opinamos lo mismo. Jacinto Ramírez B, de Mazatlán, pregunta.: “¿Quién fue el que se robó la primera base, a cuál equipo pertenecía, cómo fue posible?”.

Amigo Chinto…: Fueron dos. Fred Tenney, de los Bravos, entonces de Boston, en 1900. Jugó desde 1894 hasta 1911. Y German Scheafer en 1907, con los Tigres, bigleager entre 1901 y 1916. Pero solo trataban de sacarle partido a las Reglas. No estaba prohibido correr al revés las bases, y en ambos casos había corredor en tercera, por lo que buscaban facilitarle la llegada a home, si el catcher tiraba a primera. En ambos casos no funcionó la estrategia. Y en 1908 apareció la Regla 7.08(i), la cual establece la pena de out al corredor que intente eso, y bola muerta… Ahora, el inventor del robo de bases fue Ned Cuthber, de los Keystones de Philadelphia en 1865. Cuthber jugó después en la Nacional Association, primera Grande Liga, entre 1871 y 1884.

Néstor Zambrano R. de Maracaibo, pregunta…: “¿Es Ud. elector en el Salón de la Fama del Beisbol de Venezuela; y qué requisitos debe llenar un pelotero para ser elegible a ese Salón?”.

Amigo Nes…: Sí soy elector… Y para ser elegible, se debe haber cumplido una notable carrera en Venezuela o/y en el exterior y tener una vida de buen ciudadado.

Nelson Patiño, de Barqusimeto, informa: “El periodista dominicano, Carlos Moreta, publicó algo que debe alterar más a los culopicosos y culopicosas…: Moreta opina que Omar Vizquel y Bobby Abreu no merecen el Hall de la Fama de Cooperstown. Cita que Vizquel recibió una baja notable en sus votos de la última elección. Y que Abreu se inició con apenas el 8.07% de los votos.

Cree que Vizquel fue de los mejores de su tiempo a la defensiva. Pero que “en su larga carera de 24 años, con 10 mil 586 turnos, solo bateó dos mil 877 hits e impulsó mil 951 carreras”.

En cuanto a Abreu, acepta que tuvo una respetable carrera, pero no digna de Cooperstown. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.