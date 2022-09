Después de muchos años de estar involucrado en el Ecosistema Emprendedor mexicano, he tenido la oportunidad de participar en cosas relevantes e irrelevantes, de conocer aquello que funciona y aquello que no, he criticado y he sido muy criticado; sin embargo, el más grande aprendizaje que creo haber logrado es el de apreciar y promover el más mínimo esfuerzo que tenga que ver con el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo me ha enseñado que emprender no se trata solo de crear riqueza sino de generar oportunidades para la gente, y tal vez lo más importante: emprender es una de las mejores expresiones que hay de libertad, libertad para crear, cambiar, pensar y ser.

La parte más difícil del emprendimiento es el de hacerlo realidad, por eso he aprendido a respetarlo y, si en algún momento hago una crítica, generalmente busco hacerla en función del potencial que tiene lo que estoy criticando. ¿Me explico?

Hoy quiero compartir algunas sugerencias para quienes criticamos con espíritu constructivo al Ecosistema Emprendedor mexicano, todas inspiradas en un artículo que publicó Santiago Zavala, experto en levantamiento de capital e inversión en startups.

1.- El fracaso es parte del aprendizaje. No es una frase romántica, es la mera verdad, y es muy triste conocer casos en donde emprendedores e inversionistas se aventuran en proyectos que resultan en fracaso y culpan a todos menos a la circunstancia. Nueve de cada diez emprendimiento fracasan en México antes de lograr los primeros cinco años y el número no es nada diferente al de Estados Unidos o Europa.

2.- No es lo mismo ser borracho que cantinero. Una cosa es hacer planes y otra es ponerle tren de aterrizaje a los sueños y hacerlos realidad. Abundan los criticones, intelectuales o pseudo académicos que para todo tienen algo negativo qué comentar, pero muy poco talento y voluntad para accionar.

3.- La esperanza muere al último. Soy el último en promover locuras o cosas sin sentido, pero tiene más posibilidades de sacarse la lotería un loco que lleva 80 años comprando boleto de ella, que uno que jamás ha comprado boleto alguno. Tú sigue intentando, sigue aprendiendo, sigue avanzando.

4.- Estar listo para los cambios. Ser parte activa del Ecosistema Emprendedor implica intentar cosas nuevas, visualizar realidades nuevas y prepararse para experiencias nuevas. Esto, para mi, es de las cosas que más me motivan para seguir participando.

5.- Toma la crítica de quien viene. Empezando por la tuya propia, no asumas que tu visión del mundo el la misma que los demás. De igual forma habrá opiniones de críticos y criticones, escúchalas todas, reflexiónalas, toma las que mejor creas y hazlo, hazlo, hazlo. Recuerda lo que comenté al inicio de esta columna: lo más difícil del emprendimiento es el de hacerlo realidad

Ahí están, cinco reflexiones para ser un accionador positivo del Ecosistema Emprendedor y dejar de ser un simple y apestado criticón. * El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.