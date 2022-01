Los ‘compra humo’

Para que exista oferta debe de existir demanda, bajo esa premisa Usted entenderá la razón de ser de los “vende humo”. Empecemos por la definición: Dícese de aquella persona que intercambia por dinero la ilusión falsa de un conocimiento adquirido generalmente mediante una supuesta experiencia dada la inexistencia de alguna evidencia que avale algún tipo de formación profesional; ¿a quien le vende? a todo aquel que todavía cree en Santo Clos y de eso quiero hablar ahora. La demanda de los servicios de pseudo coaches, de “gurús”, de expertos, de influencers, todo eso existe porque alguien quiere consumirlo y espero que no sea Usted. Pero ¿cómo saber si no estamos consumiendo basura? Aquí unas banderas rojas para erradicar ese mal.

*Nota: por cierto, como esto ya se está saliendo de control, algunos países ya están legislando, alguien tiene que parar el lavado de cerebro o mejor dicho: la persuasión coercitiva. Guarde esta cita. Para muestras un botón, el fin de semana pasado vi el documental “Desangrando a Sillicon Valley” (The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley), filmada en el 2019, así que todavía no se sabía que Elizabeth Holmes recibiría 11 cargos por fraude y encontrada culpable en 4 de ellos, todavía espera sentencia. Ella vendió humo pero lo peor de todo fueron los perfiles que lo compraron, es de reventarnos el cerebro ¿cómo es posible que esta chava haya engañado a las personas supuestamente más inteligentes del planeta? porque se los chamaqueó

Lo que para ella era ciencia, para los demás era fantasía, jamás funcionaron sus dispositivos miniatura para analizar la sangre con solo un pinchazo en el dedo. Recibió millones de dólares, firmó con una cadena importante de farmacias en USA, aún en su juicio, sostuvo que ella y su compañía Theranos trabajaban arduamente para miniaturizar la tecnología de los análisis clínicos. Tanto querían que fuera verdad que le dieron su dinero, esa falsa ilusión de hacer más y más dinero invirtiendo en tecnología que no conocen y que no quieren conocer, repito: NO QUIEREN CONOCER. Uno compra humo cuando:

1.- No conocemos en que nos estamos metiendo, pero tampoco nos preocupamos por entender, ejemplo: “quiero leads” y alguien le va a vender con un muy buen pitch una estrategia de captación de leads. Usted no sabes qué es marketing automation, ni funnel de ventas, ni contact center, ni embudos ni nada, pero eso no es lo grave, no tendría porqué saberlo, pero por lo menos trate de comprender qué es lo que está contratando; así como cuando va al doctor y le pide “opéreme” ¿verdad que no? va y le dice “tengo este problema, ayúdeme a resolverlo” bueno igual en marketing.

2.- Queremos creer que todo tiene una solución mágica, siempre habrá un mago cerca para venderle el último secreto de la industria.

3.- No mide, ignora los datos.

4.- Dejarse llevar por falsas creencias “si lo hizo fulano, entonces yo también”, “si él hizo tanto dinero, yo también”, “si esa empresa en la que trabajé es exitosa, si renuncio y pongo el mismo negocio, me irá bien”...solo comprando este curso mega non plus ultra de ventas a solo 18 mil pesos, nadie NADIE ¡NADIE VENDERÁ MAS QUE USTED! ¡háblele al cerebro no a las personas!

5.- No escucha la experiencia, hace oídos sordos a la cruda verdad. No, las ventas no son de la noche a la mañana, ni la reputación, ni el éxito de una empresa. Hay que hacer el trabajo. Y no, no le venden humo ¡usted lo compra!

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.