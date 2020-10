Los bien y mal queridos

La historia reciente en Baja California, la historia política por supuesto, tiene a los buenos y los malos, los primeros, los bienaventurados afines al gobernador Jaime Bonilla Valdez y los malos, flojos, rateros y demás calificativos a los panistas y el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz y la alcaldesa de Tecate y casi prófuga de la justicia, Zulema Adams Pereira.

Para el gobernador Bonilla entre los bien queridos está el médico querendón, Alonso Pérez Rico, hasta hoy secretario de salud; su alfil, Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo y uno de los que ha nombrado como posible candidato a la gubernatura para el 2021; la alcaldesa de Mexicali, hoy con Covid 19, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Estos son los bien queridos, los demás secretarios simplemente son queridos y hablo de Karen Postlethwaite, Catalino Zavala, Rodolfo Castro Valdez, Salomón Faz Apodaca y Vicenta Espinoza Martínez. Los que únicamente les tiene aprecio y poco mencionados son el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, Sergio Moctezuma, Héctor Haros y Alma Sarahí Arellano.

Si no me cree, sintonice cada mañana la conferencia del gobernador Bonilla. Uno de los bien queridos al inicio de su administración fue Jesús Alejandro Ruíz Uribe, el Super Delegado Federal, hoy en día él hace sus giras y campañas y Bonilla hace lo propio por separado.

Ahora hablemos de los mal queridos, claro que está en primerísimo lugar el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, demandado por malversación de fondos por mil 700 millones de pesos, casi la cantidad que debe Bonilla a la UABC, aunque sea deuda heredada. José Guadalupe Osuna Millán, Eugenio Elorduy y Ernesto Ruffo Appel.

En segundo lugar, Arturo González Cruz, ex alcalde de Tijuana a quien no había día en que no lo llamara flojo, irresponsable, etcétera. Incluso proyectó un video donde se le señalaba de un posible asesinato. Pero, según González Cruz, el odio venía debido a pretensiones políticas de querer ser candidato a gobernador de Baja California por Morena en el 2021.

Como me dijo el ex alcalde Bonilla tiene otros intereses en la elección del candidato a la gubernatura: “Tratar de buscar que lo suceda una persona que pueda manipular, que pueda pilotear a efecto de que él sea, que siga siendo el gobernador atrás del que quede como gobernador el año que entra”. En cuanto a la denuncia que interpuso ante la FGR, dijo que sus abogados están integrando los expedientes a presentar.

La otra mal querida, es, sin duda, Zulema Adams a la que Bonilla bautizó como “Lady Salón de Belleza”, porque decía que se la pasaba más tiempo en el salón que atendiendo los problemas de Tecate. Pero, lo ocurrido ésta semana rayó en lo ridículo para el propio Guillermo Ruíz Hernández, Fiscal General de B.C. al haber tratado de ejecutar una orden de aprehensión en contra de la alcaldesa de Tecate por una deuda: “Lo pagamos en la totalidad el día de ayer y por ahí se les aviso al dueño de la empresa que ya estaba pagado en su totalidad pero cuando ya está todo pagado, ya no tienen caso y entonces hacen todo este circo maroma y teatro”. Le manda un mensaje al fiscal: “A la fiscalía, quiero ver que así investiguen las muertes en Tecate, porque vienen aquí y me están hostigando”. El juez retiró más tarde la orden. ”Es un sistema corrupto y sí voy a culpar que si me pasa algo a mí o a mis hijos, es al gobernador del estado de Baja California. Esto es violencia de género, violencia política” dice Zulema Adams”

* El autor es periodista independiente.