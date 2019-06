Los bajacalifornianos hacemos historia

Esta columna se escribe el sábado por la tarde. Cuando aparezca en nuestro gran diario FRONTERA, el lunes, ya habrán pasado las históricas elecciones del domingo 2 de junio de 2019. Como no tenemos una bola de cristal, no sabemos los resultados.

Sin embargo, sí sabemos que esta será una jornada histórica. Nunca antes había habido tantos posibles electores en el Estado. Seis partidos o candidatos se disputan la Gubernatura y detrás de cada uno de ellos planillas completas para munícipes y diputados, más algunos independientes. Nunca como ahora las cosas pueden cambiar radicalmente en el contexto político. Existe la posibilidad de transformar la vida pública y el modo de hacer política de los partidos y los políticos. No sabemos con certeza números después de las votaciones. Lo que sí sabemos es que este lunes, Baja California y en particular cada uno de los municipios, Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, vivirán una nueva realidad. Cualesquiera que sean los resultados, entraremos en una nueva realidad política y social, porque los que fuimos ayer a votar, lo hicimos por un cambio. Por un nuevo amanecer, por una nueva Baja California y una nueva ciudad en la que vivimos. Al votar pensamos en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pensamos todos los años en que hemos vivido en medio de las mentiras y simulaciones. Con funcionarios-empresarios que viven en el dispendio y el resto de la población, en la penuria económica, la inseguridad, la falta de escuelas, el permanente desabasto de medicinas, de incompetencia y corrupción… Este lunes habremos cambiado la historia…



Falleció ‘Toñito’, una leyenda urbana

Don Antonio López Pérez, conocido como “Toñito”, bolero del Palacio Municipal, desde su inauguración en noviembre de 1986. Falleció el jueves, después de un día de trabajo, en su casa, con su familia, como dicen: “La muerte de los justos”. Tuve la suerte de saludarle el jueves como a medio día, de mano, como acostumbraba cuando no estaba trabajando. Se veía ese día, aparentemente sereno, pero cosa curiosa, no atendía a ningún cliente. Me detuve un momento aprovechando que estaba solo y le pregunté si no le había solicitado servicio algún candidato. Me contestó sonriendo con cierta malicia, que solo uno... Esta pregunta viene a cuento, porque corre la sencilla leyenda, que el candidato que se boleaba primero con “Toñito”, salió electo. Lo cual por cierto, se ha cumplido en casi todos los casos desde 1986, el primero fue Federico Valdés. En esta ocasión fue solo uno y veremos los resultados este lunes, si se cumplió la Cábala. “Toñito” se fue pero dejó un buen recuerdo como hombre sencillo, trabajador y afable que a pesar de tener discapacidad, supo enfrentar a la vida, sostener a su familia y brindar con su sonrisa, amistad y alegría a sus compañeros del Palacio Municipal. ¡Descanse en Paz!