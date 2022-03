Los aún no vacunados

Leo en Frontera que estamos con el hecho incontrovertible que prácticamente 100% de los pacientes entubados son no vacunados. Asimismo, se calcula que hasta un 15% no estén vacunados a la fecha. Esto es muy lamentable, muchas personas en riesgo de complicarse por no vacunarse y con algún factor de riesgo por ejemplo los jóvenes con sobrepeso. Vamos a la baja, pero hay que hacer algo para identificar a las personas con alguna comorbilidad que se puedan complicar con Ómicron. Mi pronóstico es que será muy difícil disminuir significativamente ese resto de no vacunados, muchos se contagiarán y dirán que ya tienen la mejor vacuna. Lo más probable, es que, en el mejor de los casos, sea la primavera la fase de salida, pero con una ola en invierno, para la cual se requerirá un refuerzo a cierto grupo de riesgo. La vacuna ha estado disponible para cualquier persona que esté en territorio mexicano, difícil pensar que les faltó información. Es el pensamiento mágico lo que hace que, por usos y costumbres, o a título individual, alguien tenga la certeza de que la ciencia internacional está equivocada. Un puñado de indígenas en Chiapas se opone a la vacuna, pero el resto es gente que lo hace a título personal, compartiendo su idea en las redes. Con sus iguales, un puñado atrae a muchos. Desde que hubo periódico, radio, televisión e internet, ha habido una especie de crédito al medio.

Antes se decía “lo dijeron en la tele” como una referencia confiable, ahora lo mismo con la red. Las redes sociales son mayoritariamente gente que no se conoce jamás, que mucho de su tiempo y de su emoción lo invierten en la pantalla revisando qué subieron otros, repitiéndolo en una cadena sin fin. Hay una dimensión adictiva hacia las redes, todos los días la usamos deliberadamente, muchos ven decenas de mensajes para detenerse en alguno y para cuando termine ya tendrá nuevas tentaciones que revisar. La adolescencia es una fase particularmente frágil a este tipo de conductas compulsivas. En ese mundo virtual abunda la desinformación sobre la pandemia, cada quien se detendrá en lo que más sentido le haga. Cualquiera que encuentre algo que haga sintonía con su pensamiento mágico individual será una especie de certeza de que no está solo. El pensamiento mágico es inevitable, ¿quién no ha apostado a un número?, es parte de la condición humana, pero se lleva entre las patas a por lo menos uno de cada diez personas que no se han vacunado por el motivo X, Y o Z. La mayoría de los muertos Covid a partir de ahora serán personas con problemas en su pensamiento mágico.