Eureka en griego, "¡Lo he descubierto!"; es una famosa exclamación atribuida al matemático griego Arquímedes de Siracusa. La exclamación “eureka” es utilizada hoy en día como celebración de un descubrimiento, hallazgo o consecución que se busca con afán.



Hierón II, rey de Siracusa y pariente de Arquímedes, encargó a un orfebre una corona de oro. Cuando el rey recibió su corona algo le hizo dudar de la pureza del oro utilizado (pensaba que parte del oro entregado para el trabajo podía haber sido sustituido por plata o cobre) y le pidió a Arquímedes que determinará si el material utilizado era oro puro (lo que hoy en día llamaríamos un peritaje ¿Cómo determinar el volumen de la corona?



Tras darle muchas vueltas al tema decidió darse un descanso y tomar un baño. Estaba tan metido en el tema que no se percató que había llenado la bañera hasta el borde y cuando se metió parte del agua se salió… ¡Eureka! gritó el científico, ya tenía la solución: el volumen de cualquier cuerpo sumergido en el agua era igual al volumen de agua desplazada (más o menos). Así que, introdujo la corona en el agua y midió el volumen de agua desplazada e hizo lo mismo con un peso igual de oro puro; en este caso el volumen de agua desplazada era menor que con la corona. Por tanto, el volumen de la corona era mayor… el orfebre había mezclado el oro con otros metales más ligeros…



Los peritos comenzaron a utilizarse en Roma a partir del emperador Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto entre los años 250 y 300, el procedimiento extraordinario, y los jueces pasaron a ser funcionarios públicos, y no personas privadas elegidas por las partes por su conocimiento sobre el tema litigioso, como sucedía hasta entonces. Al no tener conocimiento sobre el tema sometido a examen en sus aspectos no jurídicos, necesitó de este medio probatorio.



Los Peritos son personas versadas en alguna ciencia, técnica, arte, oficio, profesión o industria; estas personas son ajenas a la relación sustancial pero a la procesal puramente formal.



El perito es un sujeto necesario de la relación procesal penal, que por medio de sus conocimientos especializados, suministra a los órganos encargados de la procuración y administración de justicia, la forma y medios de interpretar y apreciar los hechos que son sometidos a su pericia.



Tenemos tres tipos de peritos: Oficiales, autorizados y prácticos, estos también se identifican como titulados y no titulados.



En la doctrina del derecho penal: ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado.



Los peritos rinden testimonio en calidad de testigos en razón de sus conocimientos específicos; aparecen en el CNPP, CAPÍTULO III, Técnicas de Investigación, Artículo 227. Cadena de custodia, Artículo 228. Responsables de cadena de custodia; también los encontramos en el ACUERDO A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.



Larga historia e importantes en los procesos Judiciales.





* El autor es presidente de la Comisión de Difusión del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad de la Californias Internacional.