-o-o-o¿Alguien tiene interés en un shortstop, generalmente lesionado, generalmente sancionado, a quien llaman Fernando Tatis hijo, nada heredero de la seriedad de su padre en el juego?

Los Padres tienen graves dificultades para salir de él, ya han cometido la tontería de tenerlo contratado por 12 temporadas más, hasta 2034, por 332 millones 561 mil 430 dólares.

¡¿Con qué nalgas se sienta la cucaracha?!

Así llevan el beisbol quienes deberían llevarlo de manera diferente.

Firman a cualquiera para que se deje crecer la melena, se la tiña de rubio, de azul o de rojo, exhiba maravillosas habilidades para el perreo, como tirar el bate al cielo después de un jonrón, mover las nalgas cual rumbera de madrugada y hacer círculos de enajenado mental con manos y brazos.

Por supuesto, si a medio camino de la espectacular negociación hay necesidad de salir de una compra así, no hay cliente a la vista.

Los Padres están buscando solución en casa, tragándose (ojalá no se atraganten) el contrato de Tatis y mandándolo a jugar en el out field, a ver si puede capturar flies tan mal como monta motocicletas o como se mete lo que no debe meterse porque está prohibido.

Pues, en Petco Park, amanecieron ayer sábado, tratando de firmar a Xander Bogaerts, nativo de Oranjestad, Aruba, de 30 años de edad, quien es representado por Scott Boras.

Bogaerts es considerado uno de los bigleaguers más resposables, muy habilidoso, tanto a la ofensiva como en el campo.

Su carrera, de nueve temporadas, ha sido con los Medias Rojas, con quienes bateó para 256, 156 jonrones y 683 carreras impulsadas. Además robó 74 bases en 91 intentos.

Por la temporada de éste 2022, Xander cobró en Boston 20 millones

Por la ausencia del suspendido Tatis, los Padres utilizaron al coreano, Ha-Seong Kim, como shortstop. Sin embargo, prefieren tenerlo de infielder utílity. Kim cobra siete millones por temporada y está firmado hasta 2.024.

Cierto que los Padres asombraron a la mayoría en el beisbol, cuando firmaron ese contrato con “MVP Sports Group”, agentes de Tatis.

Entre tanto, considero que se ha visto tanto despilfarro, que ya nada debe asombrar a nadie.

