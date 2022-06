Los Dodgers y los Indios se creen hacia la Serie Mundial

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) “Es tan viejo, que tiene una Biblia dedicada y autografiada por los autores”… Joey Adams.

** Ese record que acaba de imponer el nicaragüense, Guillermo Martínez, coach de bateo de los Blue Jays, puede ser empatado, pero jamás superado. Durante una reunión de entrega de las alineaciones, fue expulsado del terreno, por protestar acerca de decisiones del encuentro anterior. Claro, fue antes de la voz de play ball. Bueno, lo puede empatar alguien, a quien también expulsen antes de comenzar un juego, pero no pueden superarle la marca… ** El comisionado, Rob Manfred, opina que, no sólo los Atléticos, sino también los Rays, “necesitan nuevo estadio, cuanto antes”… ** Comprometedora para los Angelinos, la lesión del tercera base, Ánthony Rendón. Lo operaron de la muñeca derecha y no podrá jugar hasta el año que viene. La ausencia será significativa para el equipo en la segunda parte de la temporada… ** En Los Ángeles, los Dodgers, y en Cléveland, los que eran Indios, funcionan como si ya estuvieran unos frente a los otros en la Serie Mundial. Y ese optimismo, ese espíritu ganador, casi siempre ayuda… -o-o-o-o“Tener sexo a los 80 años no es ningún problema. Pero sí lo es, conseguir la mujer que se atreva”… Joey Adams.-o-o-o** Temían en City Field que el as de los Mets, Jacob deGrom tuviera que ser sometido a la Tommy John, lo que le hubiera sacado de juego hasta la próxima temporada. Pero el codo ha mejorado con tal celeridad, que ahora médicos y trainers consideran podrá reaparecer en pocos días. Este equipo, líder en su División, ha sido castigado con lesiones de cuatro abridores… ** Los Gigantes pusieron al estelar outfielder novato, Luis González, en la lista de los lesionados, por dolencias en la cintura. Subieron de Triple A al infielder, Dónovan Walton… ** Escándalo en Minnesota porque el narrador de los visitantes Indios, Tom Hamilton, dijo en el aire…: “Miguel Sano no está lesionado. Solo está gordo”. Pero es verdad. El primera base dominicano fue enviado a Fort Myers para que rebaje. ¡Ah!, bateaba con los Twins para 093… ** En esta era de jonrones y jonroneros, la velocidad en las bases parece tema olvidado. Pero no para el shortstop de los Royals, Bobby Witt, con 23 extra bases y ocho robos en 52 juegos. Le han cronometrado 30.4 pies por segundo…

