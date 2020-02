Los 7 mitos del marketing

Hoy te quiero compartir 7 mitos que casi todo emprendedor cree y que son más falsos que un billete de tres dólares.

Es muy común escuchar diversos enfoques, tips, recomendaciones o análisis cuando se habla de marketing o de negocios; mientras un consultor dice X, otro dice Y, y pareciera que esta dinámica nunca termina. ¿Está mal esto? No, los negocios son un entorno en donde los factores que intervienen son múltiples así como las visiones, experiencias y condiciones.

Todo esto ha creado mitos y leyendas en donde los emprendedores creen que porque ha funcionado cierta cosa aquí, deberá funcionar también allá y eso es un grave error. Aquí van:

1.- Es imposible definir metas. El que existan diferentes visiones no debe ser pretexto para que un buen emprendedor o consultor no asuma el compromiso de fijar objetivos coherentes, alineados, claros y medibles. Recuerda que lo que no es medible, no es perfectible.

2.- Las PYMES no necesitan marketing digital. ¿No? 1 de cada 3 búsquedas en Internet están ligadas a encontrar puntos de localización y el 28% de esas búsquedas se concretan en ventas.

3.- Todos los millennials son iguales. Aunque esta generación está sobreanalizada y diagnosticada con un montón de adjetivos, lo cierto es que ninguna generación está “cortada con la misma tijera”, existe un sinfín de perfiles, segmentos y públicos.

4.- Todos pueden ser mis clientes. Frecuentemente escucho esto con emprendedores que me piden asesoría y siempre he creído que es un pensamiento algo egoísta y soberbio. Una cosa es que quieras que todo el mundo sea tu cliente y otra cosa es que todo el mundo pueda serlo. La reflexión para saber cuál es el perfil de tus clientes es un ejercicio muy interesante que se hace con investigación de mercados.

5.- Hay que estar en todas las redes sociales. ¡Error! Si lo que intentas decir es que hay que tener la más presencia posible, entonces es correcta tu apreciación, aún así no hay ni tiempo, talento y dinero que lo aguante. Las redes sociales son justamente una expresión de la diversidad de gustos y mercados, por eso hay redes para videos, fotos, noticias, búsqueda de empleo, música, etc. Primero te recomiendo hacer una buena investigación de mercados y luego elegir en qué redes sociales estar.

6.- La tele y el periódico están muertos. Esta es una sentencia clásica de alguien que no sabe el rol que juegan los medios masivos de comunicación, inclusive quienes dicen esto argumentan que porque ellos no ven televisión entonces nadie lo hace. Según el Estudio Anual de Medios que hacemos Testa Marketing, 2 de cada 3 personas dicen ver T.V. con frecuencia. Por otro lado, la prensa escrita tiene un rol diferente porque es un medio masivo pero también es selectivo, es por eso que vemos marcas de mucho prestigio anunciarse una y otra vez en este medio de gran penetración.

7.- El amor no se compra. Pues los números dicen lo contrario: 85% de las personas recuerdan una marca cuando se les regala un artículo promocional como una playera, pluma o llavero. Los artículos promocionales sí funcionan, el reto es encontrar el adecuado para el público objetivo.