Lolita Vs. Generación de cristal

Este domingo inicia la competencia dentro de uno de los programas musicales más queridos por el público mexicano, así es, “La Academia” regresa celebrando 20 años de aquella primera generación que tuvo muy altos niveles de rating.

Haciendo un recuento, este reality musical, ha sido más importante que “La Voz” y otros más, ya que de sus generaciones sí han salido cantantes que han grabado discos, siguen haciendo presentaciones, giras y algunos hasta le han entrado a la actuación y conducción.

Yuridia, Yahir, Víctor y Carlos Rivera, considero que son los egresados más exitosos de este formato televisivo, aunque otra chica que participó es Cynthia Rodríguez que no tuvo suerte en el canto, pero la televisora Azteca le dio roles protagónicos en sus telenovelas y lleva muchos años como conductora de su programa matutino “Venga la alegría”.

Melissa Barrera, a pesar de que no ganó en su generación, fue la más destacada y está abriéndose camino en Hollywood con películas como “In the heights” y “Scream”, otros como Ceci de la Cueva y Vince se dedicaron más al teatro musical, justo éste último personifica a Alejandro Fernández en la bioserie “El último rey”.

Para Azteca, este tipo de programas siempre les ha dado buenos resultados en rating, no como los de la primera generación, pero para estos tiempos lograr casi 2 millones de espectadores un domingo es un logro, además están apostando por la transmisión simultánea en redes sociales, para abarcar a los nuevos públicos. Hace unos días se hizo el lanzamiento oficial a medios de comunicación, presentaron a los chicos que serán parte del reality, algunos con buena voz, otros no, pero qué pretenden los productores al meter a Rubí, la chica que se hizo viral por un video de sus XV años? Esto no fue del agrado de Lolita Cortés, quien es parte nuevamente del jurado.

La actriz de teatro dijo en entrevistas que ella seguirá siendo la misma Lolita que conocemos, que su postura como crítica será igual que en las pasadas ediciones y que lo siente por la llamada “Generación de Cristal” que de todo se ofende, pero ella seguirá en su postura, que no le importarán las críticas de los cibernautas.

Lo que le molestó a Cortés es que quieren repetir la misma fórmula que en la Generación 4 donde estuvo Jolette y todos ya sabemos la historia. En el panel de jueces estará también Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

El programa será conducido por Yahir, el director será Alexander Hacha, el mentor Aleks Syntek y la conductora tras bambalinas es Vanessa Claudio.

¿Cómo recibirán las críticas de los jueces los nuevos alumnos? ¿Estarán en contra de las opiniones de los “Boomers” (como ellos mismos llaman equivocadamente a la Generación X)?

Yo por el momento estaré esperando el inicio del programa este domingo por la señal de TV Azteca y ojalá haya gente con talento, hace falta de verdad.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución