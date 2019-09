Logran primer objetivo

Toros de Tijuana se convierten en el primer invitado a la final por el cetro de la Zona Norte, en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Y lo consiguieron al eliminar en seis partidos a los Saraperos de Saltillo, que fueron la gran sorpresa en la segunda vuelta de la campaña, que ya está en la recta final.

Las huestes de Óscar Robles ganaron los dos primeros partidos de la serie, en el Estadio Chevron, para viajar a Saltillo para los siguientes tres ante los aguerridos Saraperos.

Regresó al Cerro Colorado la serie, ya que Saraperos ganaron dos de tres partidos, pero la noche del miércoles fueron eliminados por los astados, que remontaron una pizarra adversa de 0-4 para alzarse con la victoria.

En el juego que les dio el boleto a la final de la Zona Norte, lució el bullpen de los astados y hay que destacar el trabajo de Jesús Pirela, quien se dio el lujo de sacar tres outs con nueve lanzamientos.

La final del Norte la harán los Toros ante el ganador de la serie Monclova y Monterrey, Acereros del Norte y Sultanes, que se fueron hasta el séptimo partido, que se jugó la noche del jueves.

Los dos primeros juegos de la final del Norte están programados para sábado y domingo, en el Estadio Chevron, que deberá lucir un llenazo, ya que la afición está muy metida con el equipo.

Se definió la final del Sur, cuando los Diablos Rojos del México eliminaron a Tigres de Quintana Roo, ganando los partidos seis y siete de la semifinal.

Los felinos estuvieron a un strike de dejar en el camino a los pingos, pero no se pudo.

Diablos Rojos se medirán por la corona ante los Leones de Yucatán, que en cinco partidos dieron cuenta de los Guerreros de Oaxaca.

En más pelota, pero ésta la blanda, la bofa, los directivos de la Liga de Softbol de Egresados Universitarios merecen un reconocimiento, por la labor que han realizado a través de los años.

Mucho tiempo jugaron en campos rentados, hasta que se asentaron en los campitos infantiles que eran de la Liga Oficial, frente a las instalaciones de futbol.

Adecuaron dos campos y ya están en proceso de instalar suministro de energía eléctrica, para jugar de noche, si es que les place hacerlo.

De ahí puede surgir un buen candidato para Impulsor del Deporte o Directivo del Año, premios que entrega anualmente el Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana.

El domingo se pone en marcha, en el Deportivo Antonio Palacios, la final del estatal de béisbol de Primera Fuerza, el federado, de la normatividad.

La corona, que no estuvo a defender Tijuana Amateur Juvenil, la disputan en una serie de siete partidos y el campeón será el equipo que primero gane cuatro.

Los protagonistas de la serie final son los Azules de Tijuana Municipal, que dejaron en el camino a los Rojos de Tijuana Amateur y Ensenada Municipal, que rápido despacharon a la escuadra de Rosarito.

La Municipal del puerto está en su campaña de reaparición en las competencias avaladas por la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California, luego de jugar varios años en Ligas Unidas de Mexicali, donde no pudieron conseguir grandes cosas, pues ahí si hay nivel.

Ya no tenemos espacio para más Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.