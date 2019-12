¿Lo urbano sigue de moda?

Hace 2 años escribía que llegaba una nueva emisora a la ciudad, con un formato muy variado, escuchábamos desde un grupo Queen, Luis Miguel, Bronco, Madonna hasta Mi Banda El Mexicano. Esa era la emisora Toño 104.9, que desde este pasado miércoles cedió su programación al reggaetón, urbano y trap en español.

Ahora bajo el nombre Flo ¨Latin Hits¨, este nuevo concepto será promotor del género musical, pero yo me pregunto ¿si será una decisión acertada el cambio?. Desde principios de este año se comenta la decadencia de lo urbano y así rescatar la música de catálogo. Creo que la gente arriba de 35 años, es la que sigue escuchando la radio, esos que no viven esclavos del Internet ( no todos), una sociedad que aún es de medios tradicionales como la radio y televisión aérea. O aquellos que siguen comprando un periódico.

Si bien, se pensó que el reggaetón sería una moda pasajera, lamento decirles que no fue así, ya que estaciones de música romántica pop, como un Radio Latina, tienen en su programación a Maluma, J Balvin, entre otros, aunque su esencia es otra, pero han apostado por el género, aunque a muchos no les gusta, pero es lo que escucha la gente joven.

Ahora hablando del público juvenil, ¿son ellos los que escuchan la radio? ¿Son ellos los que consumen lo que se anuncia en la radio? Definitivamente no, es por eso que deben cuidar a su público radioescucha y ofrecerle lo que ellos piden, como la hace FM Globo 99.3, que tiene una programación variada y por las noches con Evi González, hay música de la década de los ochenta, o bien, una Romina por las noches en la 104.5.

Toño FM tenía entre su programación un noticiario con Alfredo Álvarez y Alejandra Guerra, el cual desapareció al llegar esta negociación musical. Y digo “negociación” porque es una emisora permisionada que vive de patrocinios y no de una comercialización publicitaria como las emisoras concesionadas. Ahí está la diferencia, se supone que esas emisoras son para promover los valores y cultura en los mexicanos. Desconozco si están en proceso de ser una Concesión.

Pero me imagino que debe ser frustrante que de la noche a la mañana pierdan su trabajo, me pongo en los zapatos de los comunicadores mencionados, así como de los locutores que dieron su mayor esfuerzo para que la estación pudiera posicionarse entre el público de Tijuana y San Diego, pero al parecer y por el cambio, no se logró. Recordemos que la radio sigue siendo muy escuchada por las promociones que tienen, hay emisoras que diariamente consienten a sus radioescuchas con regalos que van desde boletos para un concierto, televisiones plasma, arbolitos navideños, boletos para Disneyland o piernas de jamón como lo hace La Invasora 94.5 o La Mejor FM 90.7.

Y ya que hablo del regional mexicano, me gusta la fórmula que tienen en sus programaciones, ya que abarcan diferentes épocas, aquí podemos escuchar música de antaño como Joan Sebastian, Bronco, Los Bukis, Los Invasores o Los Tucanes de Tijuana, mezclados con los éxitos recientes de un Christian Nodal o Remi Valenzuela. Esa es la clave del éxito.

Bien por los programadores y directores artísticos que piensan en su público adulto, ya que son ellos los fieles seguidores de sus conceptos. Son ellos, los que se suben al auto y sintonizan sus programaciones y voces al aire. Son ellos los que tienen poder adquisitivo y mueven la economía, no los descuiden para que la radio, como Medio de Comunicación, tenga larga vida. Respeto el mundo del reggaetón urbano, pero no creo que haya sido una buena decisión cambiar el formato de la emisora, pero entiendo que la radio es una industria y la evolución es bienvenida.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regálenme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como baccodelatorre, hasta la próxima semana.

* El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución.