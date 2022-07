Lo que perdió BC

Para la población de 20 a 30 años la vida en Baja California les parece que no hay grandes oportunidades de desarrollo económico y profesional, quienes tienen entre 50 y 70 años recordarán los años de bonanza en la entidad, le platico.

En las décadas de los ochentas y noventas, Baja California era un estado modelo en el país por su crecimiento económico y era la entidad donde se pagaban los más altos sueldos de todo el país, el desarrollo de la industria maquiladora en Tijuana y Mexicali era evidente con la aparición de parques industriales.

Según Roberto Valero Berrospe, del Centro de Estudios Económicos de Baja California, en la década de los ochentas la economía en la entidad crecía en tasas de dos dígitos, en niveles del 15 por ciento en un año. “Si sacamos el promedio entre 1981 y el año 2000 resulta que Baja California creció en un 9.7 por ciento anual, un crecimiento impresionante que se tradujo en mucho empleo, buen empleo, éramos el estado que teníamos los salarios más altos del país”, me decía Roberto Valero.

¿Qué nos pasó? ¿En qué momento fuimos cayendo? Lo cierto es que también había la creación de industrias que aparecían y al tiempo, de la noche a la mañana, desaparecían, las llamadas Industrias Golondrinas, que dejaban a trabajadores y proveedores sin pago ni empleo para unos y sin liquidación de las deudas de los otros. No todo era bueno, por cierto, ese término de Golondrinas no lo he escuchado en años, las habrá, pero no fue publicitado.

También entre las décadas del 1981 al 2000, Tijuana y Mexicali se peleaban por estar al frente en los resultados trimestrales de la inversión y desarrollo. En esa época Mexicali estaba entre las mejores 5 ciudades para vivir a nivel nacional, “era tal el empleo que había, la generación de empleos que rebasó al total de la población que teníamos disponible para emplearse, en aquellos años hubo la necesidad de traer gentes de otras partes del país para que ocuparan esos puestos, gente que venía a ocupar puestos bien pagados”, afirma Valero Berrospe quien además tiene un periódico digital llamado Monitor Económico.

Mientras que los gobiernos y empresarios de Baja California se mecían en su hamaca creyendo que eran indestructibles, surgen empresarios visionarios en el Bajío, Guanajuato, Querétaro y Jalisco. Lo apunta Roberto Valero, “entró Querétaro y se hizo el imperio de la industria aeroespacial de América Latina; Guanajuato entró fuerte en la industria automotriz y ahora es el principal centro armador automotriz de América Latina; Jalisco entró con todo y ahora es el mayor centro tecnológico de América Latina, le dicen el Silicon Valley de América Latina, ¿qué nos queda? El Turismo Médico y ya Querétaro nos avisó que van por ese turismo médico”.

En los últimos dos años han cerrado 33 mil empresas en Baja California, por falta de clientes, la pandemia y la crisis económica, muchas más se fueron a la informalidad. Para quien hace estudios sobre la situación de la economía en la entidad la caída del Producto Interno Bruto, PIB. La entidad cerró 2021 con un marginal avance del 0.1%. Los salarios medios no han tenido altos incrementos y los salarios bajos han tenido mayores aumentos, que casi se empatan. Actualmente el 70 por ciento de la población en Baja California está en el rango de 2 salarios mínimos. En el Bajío se están pagando mayores salarios que provoca que muchas personas estén emigrando hacia allá. Hay que recuperar competitividad, inversión y mejores salarios.

*-El autor es Periodista independiente.