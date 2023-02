Lo que las cifras muestran

Durante la semana recibí información sobre los homicidios dolosos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cifras que son contundentes de la falta de seguridad en nuestro país. Si bien es cierto, el presidente López Obrador quiere garantizarles seguridad a los delincuentes, no analiza cada cifra de muertos y la cantidad de familiares que llorarán a sus muertos, hayan sido delincuentes o víctimas, no piensa en ellos jamás y si en respetar los derechos humanos de criminales.

Una de las empresas que publicaron el número de víctimas de homicidios dolosos en el sexenio de AMLO es TResearch Internacional, el pasado 13 de enero. A esa fecha la cantidad de víctimas de homicidio era de 143,917, más que cualquier administración federal anterior, aún y cuando López Obrador en su toma de posesión juró que en tres meses se acabaría la delincuencia, por supuesto en el trayecto de este quinto año fueron palabras fáciles de decir pero muy difíciles de cumplir.

En este informe, Guanajuato es el estado que más muertos aporta al comparativo con 17 mil 386; le sigue el estado de México con 12 mil 434 muertos y en tercer lugar, si lo adivinó, el estado de Baja California 12 mil 27 víctimas. Aún con estas cifras nuestra gobernadora, la de la sonrisa fácil, la de los corazoncitos con las manos y su cambio de Secretario de Seguridad Ciudadano no logra descender de esta lista de víctimas de homicidios dolosos.

Por supuesto que en el último lugar de la lista de TResearch Internacional se encuentra el estado de Yucatán, donde no gobierna Morena, con 216 víctimas de homicidio doloso. Yucatán es un estado que ha hecho bien las cosas, donde la policía está bien pagada me supongo y bien equipada o donde los ciudadanos trabajan para ganarse el pan sin necesidad de delinquir.

Otro estado al que la gobernadora Marina del Pilar Ávila tiene que pedirles consejos y mandar a su Secretario de Seguridad

Ciudadana a que le orienten el cómo bajar los crímenes que se cometen a diario en Baja California, si se trata de Baja California Sur, con 320 homicidios en lo que va del sexenio.

Y la tercera entidad con menos homicidios es Campeche, gobernada por Laila Sansores, claro morenista, la del martes del jaguar, pero ahí están las cifras, después siguen Aguascalientes y Durango, para completar los cinco estados con menor número de víctimas de homicidio doloso.

Es obvio que están fallando las instituciones de seguridad en el estado, incluyendo el Ejército Mexicano y la Marina Armada. ¿De qué sirvió pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa? Pues para vigilar el Metro de la Ciudad de México y que eviten un “sabotaje” para hacer quedar mal a la señora Claudia Sheinbaum, tras los accidentes de varios trenes. El mismo director del Metro, Guillermo Calderón dijo que el robo de cable lo había cometido el Crimen Organizado de la Ciudad de México, disculpando a los trabajadores del Metro capitalino.

La verdad está en la cifras, son frías, son las que da el mismo Secretariado de Seguridad, pero no habrá seguridad sólo con discursos mañaneros ni tratando de dar otros datos, las cifras ahí están y son vergonzosas para quienes gobiernan y han gobernador Baja California, No hay pretexto, el Super Delegado Federal, Jesús Alejandro Ruíz Uribe ha informado de las becas a jóvenes, a las personas de la tercera edad a discapacitados y demás programas, pero no pudo responderme cuando le pregunté cuántos jóvenes habían rescatado del Crimen Organizado con las becas y no pudo contestar. Le queda a AMLO un año y meses para dejar el poder y dejarnos sin reducir, sustancialmente, la delincuencia. ¿Usted qué opina?

*El autor es periodista independiente.