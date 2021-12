Lo que dejó el 2021

A punto de terminar el año 2021, es tiempo de hacer un resumen de lo sucedido en las carreras pedestres de la región y quienes fueron los atletas más destacados.

En la Baja en comparación con los años anteriores a la pandemia, se programaron mucho menos carreras, debido a lo complicado de organizarlas por la cuestión de trámites y permisos, sobre todo el de la Secretaría de Salud, por lo que muchos organizadores prefirieron esperar y otros prefirieron hacer eventos de Trail.

En algunas ciudades como Rosarito fue más fácil organizarlas pero en Ensenada o Tijuana fue más complicado. Dentro de los eventos más importantes del estado, el Medio Maratón de Tijuana reunió a 2 mil corredores y se tuvo la presencia del gran atleta mexicano Juan Luis Barrios, aunque fue segundo con 1hr.04.05, detrás del keniano Robert Gititu (1hr.03.50), fue todo un acontecimiento su participación.

Entre las damas, Risper Gesabwa la keniana nacionalizada mexicana, se llevó el triunfo con 1hr.15.04, superando a la coahuilense Argentina Valdepeñas que brilló a su vez con luz propia en el último gran evento del año, el Maratón BC de Mexicali. Valdepeñas superó el récord del evento con 2hr.36.40, destacando también los locales Daniel “Pollito” Valdez y Marla Valtierra. “Pollito” fue segundo con 2hr.21.56, detrás del ganador Erick Monyenye (2hr.20.55) y así obtuvo por séptima vez consecutiva el premio al mejor de Baja, mientras que la mexicalense Marla Valtierra fue toda una revelación al romper el viejo récord estatal marcando 2hr.46.17 y de paso llevándose el premio de la mejor bajacaliforniana.

Marla ya había demostrado su calidad al ser la mejor local en el Medio de Tijuana con 1hr.19.09. El keniano Gititu, por cierto, se quedó un tiempo en la región, ganando algunas carreras en Rosarito y el Medio Maratón de Tecate que fue otro gran evento en el año, con mil 500 corredores y destacando la presencia de la jalisciense Isabel Oropeza que con 1hr.14,17, hizo la mejor marca del año.

La milla internacional en Tijuana fue un evento brillante con la presencia de grandes corredores mexicanos como la olímpica Laura Galván que como J.L. Barrios aunque no pudo ganar el evento, despertó un gran interés. Los ganadores fueron Fernando Martínez de Cd. México (4.07.93) y Alma Delia Cortes (4.41.10), mientras que los tijuanenses Gonzalo Cruz y Diana Magaña fueron los mejores de Baja.

La pequeña atleta mexicalense Alexa Daniela Ochoa tuvo un gran año, su máximo logro fue la medalla de oro en los 5 mil mts sub18 (17.23.40) en el Nacional Conade de Monterrey, pero además ganó el bronce en los 3 mil mts.(10.09.25).

Alexa aparte triunfó en varias carreras de ruta como la del DVRT Molina, un evento de 5k y 3k organizado en Mexicali por “Pollito” Valdez, ganando en varonil Gonzalo Cruz que tuvo su mejor marca del año con 15.10 en la carrera de los Abuelitos.

Fernanda Medina otra destacada atleta tijuanense ganó 2 medallas de bronce en la pista en el Nacional Conade, en los 5 mil mts sub 23 con 17.02.71 y en los 1,500 mts con 4.26.68, Fer corrió poco en las carreras de ruta, pero ganó haciendo la mejor marca del año en los 5k en BC con 17.17, en la carrera Jaguares de Rosarito.

La máxima ganadora de carreras en la región fue Vianney Santaclara de Rosarito y otros que triunfaron en varias ocasiones fueron el cubano Richer Pérez y su esposa Laritza Milacatl, no podemos dejar de mencionar a Eric Guillen que fue el mejor tijuanense en el Medio de Tijuana con 1hr.09.52 y en la famosa carrera MarathonTV en Torreón hizo una gran marca de 14.50 en los 5k, solo que no fue válida por que la ruta no fue exacta en su distancia.

Otros atletas destacados de la Baja fueron los de Mexicali, Ivette Sandoval, Hobed Soberanes, Esmeralda Duran y Edna Martínez, de Ensenada Abad Gurrola y Janet Songoka, los de Tijuana Patricia Martínez, Fernando Barragán, Mario Martinez y el tecatense Víctor Martínez entre otros más.