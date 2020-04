Lo más difícil de Covid-19 está por llegar

En los últimos días, los casos confirmados de Covid-19 ascendieron a más de cinco mil en todo México, esto quiere decir que si continuamos como ahora podríamos llegar a la tercera fase de la epidemia en por lo menos 2 semanas, pero si la población continúa evadiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, veremos esta etapa en menos tiempo.

Pero, ¿Qué significa la fase 3? La fase 3 es cuando hay brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad, además de que los casos se contarán en decenas de miles. La diferencia de otros países a México es que las vacaciones de Semana Santa juegan un papel muy importante, ya que hay algunos que se están quedando en casa como indica la secretaria de salud, pero hay otros que están aprovechando para regresar a sus lugares de origen trasladándose por aerolíneas o centrales de autobuses que serán un gran foco de contagio, no solo para las personas que viajan sino para la población en general.

Como dijo el Dr. Hugo López-Gatell “al quedarte en casa proteges a tu compañera, a tu abuelo, y a la gente que no conoces. Cada quien hace una contribución mínima pero en conjunto hacemos todos el efecto de mitigación” y eso es exactamente lo que necesitamos ahora, reducir los focos de contagio para que así menos familia contraigan Covid-19.

Porque ahora mismo los hospitales están sufriendo de desabasto de suministros médicos, a pesar de que actualmente estamos en fase 2, ahora yo me pregunto ¿Qué nos espera cuando pasemos a fase 3? O cuando no haya suficientes respiradores y los doctores tengan que decidir entre quién es más probable que se recupere y quién no, porque eso es exactamente lo que hemos vistos en entrevistas o videos en internet sobre otros países, ese momento que lo veíamos tan lejano hoy está cada vez más cerca de una realidad en México.

Y si tú tienes que salir de casa por trabajo, lo entendemos, hay muchísimos de nosotros y de nuestros familiares que trabajamos para recibir el pan de cada día, por eso mismo si tú tienes un poco que te sobre en tu despensa compártela con alguien que lo necesita, si entre nosotros nos apoyamos saldremos adelante y cuando menos nos demos cuenta volveremos a la normalidad o mejor aún, nos transformaremos y veremos el mundo de una forma diferente, quejémonos menos y hagamos más.

Por otro lado si presentas síntomas como fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta o diarrea comunícate a los números de atención de tu región, es importante que no vayas directamente al hospital, ya que hemos visto en otros casos que los hospitales fueron focos de contagio para muchísima gente en Italia. Y en caso de que seas portador del virus sin saberlo podrías transmitirlo a otras personas o al revés.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.