Límites a la libertad

“La libertad supone responsabilidad”.

George Bernard Shaw

Se trata de una palabra por la cual unos han luchado y han dado su vida, otros la han secuestrado y con ello, sentenciado a pueblos enteros a vivir de rodillas, mientras que otros, principalmente jóvenes, en condiciones de comodidad, alegan que en nombre de la libertad pueden realizar todo tipo de tropelías y dañar a otros.

Pareciera que en este mundo moderno la palabra libertad representa, para unos una carta de impunidad para realizar cualquier tipo de actos en nombre de ella, pero para 18.3 millones de habitantes de la India o tres millones de chinos o 2.1 millones de personas en Pakistán, que viven presa de la esclavitud moderna (trata de personas, trabajos forzados, etc.), la libertad es solo un sueño inalcanzable.

Creo que la mayoría de las manifestaciones violentas no solo en México, sino en el mundo, tienen su origen en conflictos de tipo religioso, étnico, social, económico y en general ideológico, que provoca que las personas dejen de lado el respeto a los demás y busquen imponer su manera de pensar por encima de todos. Lo más grave es que al hacerlo, en un uso desproporcionado de la libertad, pretenden transgredir los derechos de las demás personas que no tenemos nada que ver en ello y por lo tanto nos toca sufrir la intolerancia de unos cuantos.

Efectivamente, muchas de las grandes guerras que ha padecido la humanidad han tenido un origen religioso y en ellas luchan no solo los hombres sino fundamentalmente sus creencias. No olvidemos por ejemplo las cruzadas; las guerras justas del Medioevo entre católicos y hugonotes en Francia; la Guerra de los Treinta Años del Sacro Imperio Romano Germánico; los conflictos religiosos en Irlanda, la guerra cristera en México, etc.

El filósofo inglés John Locke escribió acerca de la libertad lo siguiente: “Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley que garantice el correcto uso de la libertad…”, por eso decimos que mi derecho termina donde empieza el derecho de un tercero.

Frente a esto, las declaraciones del Papa Francisco son muy valiosas al mencionar que no se puede insultar la fe de otros, en virtud de que existen límites a las libertades del ser humano, por lo que debemos respetar a los que piensan distinto.

El día de hoy padecemos por una falta de libertad producto de una crisis epidemiológica de proporciones incalculables y la única forma de colaborar a que esta termine es cumpliendo con los señalamientos de las autoridades que nos piden en todos los tonos: “quédate en casa”.

Por ello, hoy resulta más claro que la libertad tiene límites y la pandemia que vivimos, es el vivo ejemplo de que por encima de nuestra libertad, está la vida, la salud y el bienestar no solo de nuestro país, sino del orbe.

Bendita libertad que, a pesar de que hoy debemos entregarla a nuestros gobiernos a cambio de que todos salgamos con bien de este terrible mal, nos recuerda lo preciada que es. Esperando que pronto volvamos a disfrutar de esa libertad, pero con responsabilidad.

*El autor es asesor empresarial en cabildeo.