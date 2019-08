Límites a la libertad

“La libertad supone responsabilidad”.

George Bernard Shaw

Pareciera que en este mundo moderno la palabra libertad representa, para unos una carta de impunidad para realizar cualquier tipo de actos en nombre de la libertad, como puede ser el caso de los desmanes ocurridos en días pasados, tanto en la Ciudad de México, como en varios puntos de la República Mexicana, en donde un pequeño grupo de provocadores se infiltró en una manifestación de mujeres digna de todo respeto y apoyo, generando actos violentos en contra de todo y de todos y ante la mirada atónita de la autoridad que permitió que esos vándalos realizaran todo tipo de tropelías con el pretexto de ejercer una libertad sin cortapisas.

Efectivamente, esos provocadores profesionales agreden ofenden y peor aún, dañan golpean e incluso provocan lesiones a policías, civiles y todo sin importar los derechos y la libertad de los demás. Lamentablemente estos hechos se vuelven cotidianos en una sociedad que le tiene miedo a aplicar la ley y muestra de lo anterior pueden ser las diferentes casetas de cobro tomadas por un puñado de personas que, aprovechando la tibieza de las autoridades, se dieron vuelo durante meses, pidiendo dinero a todos los que por ella transitamos, hasta que finalmente ha regresado el Estado de Derecho a nuestras autopistas.

Reprimir y detener a manifestantes que causan destrozos, no es popular ni gana votos en una elección, pero cada día hay más personas indignadas por la inacción gubernamental que se traduce en la sensación de un estado débil que teme aplicar la ley.

Creo que la mayoría de las manifestaciones violentas no solo en México, sino en el mundo, tienen su origen en conflictos de tipo religioso, étnico, social, económico y en general ideológico, que provoca que las personas dejen de lado el respeto a los demás y busquen imponer su manera de pensar por encima de todos. Lo más grave es que al hacerlo pretenden transgredir los derechos de las demás personas que no tenemos nada que ver en ello y por lo tanto nos toca sufrir la intolerancia de unos cuantos.

Efectivamente, muchas de las grandes guerras que ha padecido la humanidad han tenido un origen religioso y en ellas luchan no solo los hombres sino fundamentalmente sus creencias. No olvidemos por ejemplo las cruzadas; las guerras justas del Medioevo entre católicos y hugonotes en Francia; la Guerra de los Treinta Años del Sacro Imperio Romano Germánico; los conflictos religiosos en Irlanda, la guerra cristera en México, etc.

El filósofo inglés John Locke escribió acerca de la libertad lo siguiente: “Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley que garantice el correcto uso de la libertad…”, por eso decimos que mi derecho termina donde empieza el derecho de un tercero.

Frente a esto, las declaraciones del papa Francisco son muy valiosas al mencionar que no se puede insultar la fe de otros, pero sobre todo que hay límites a la libertad de expresión, aunque esto les duela a muchos que se escudan en esa libertad para atacar a los que piensan distinto.

*El autor es asesor empresarial en cabildeo.