Libros que cruzan fronteras

Ya he hablado de la importancia de construir puentes y no muros entre los Estados Unidos y nuestro país. Y he sido testigo de que este esfuerzo se da desde ambos lados de la línea internacional. Lo he podido constatar con el trabajo de académicos tan prestigiosos como José Salvador Ruiz, Mario Martín o Edgar Cota. Gracias a ellos, un proyecto como el de la colección editorial New Borders/Nuevas fronteras ha sido posible. Proyecto que conjunta el esfuerzo de la Universidad de Colorado en Colorado Springs (USA) y la Universidad Autónoma de Baja California (México). Con libros que van desde Frontera sur. Ensayos sobre literatura y frontera (2017) hasta Del otro lado. Ensayos sobre literatura y frontera en la diáspora latinoamericana (2017), La vida en sí. Poesía de lo cotidiano en el norte de México (2017) o Crónicas de frontera. La diaria experiencia de lo extremo (2017), entre otros.

En esta variedad de intereses y saberes es posible observar que mientras Salvador Ruiz le interesa difundir la narrativa policiaca o la literatura fronteriza, mientras Mario Marín va por atesorar los pasos de la literatura bajacaliforniana y Edgar Cota Torres desempeña una intensa labor como difusor de la literatura hispanoamericana en congresos, conferencias, encuentros académicos, ferias del libro y festivales de literatura en los Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia e Italia. A la vez, este trabajo de divulgación cultural puede verse en su labor como un deseo de preservar, más allá de las fronteras, el estudio tanto de nuestra identidad latinoamericana como de las manifestaciones culturales que se dan en la frontera en que vivimos.

En todas estas dimensiones se muestra un diálogo fructífero que contribuye a que estos libros sean algo más que libros de estudio y se conviertan en espacios de diálogos, en espacios de discusiones sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser como sociedades de frontera, indagando así en las obras literarias que aquí se han escrito, en las diferencias lingüísticas entre unas y otras voces creativas y que puede definir con precisión qué discursos expresan sus autores. Nuestra cercanía con estas realidades, tanto textuales como vivenciales, es factor apreciable a la hora de mostrar lo que sabemos y lo que experimentamos como creadores fronterizos, como investigadores fronterizos en vivo y en directo, en esta dura realidad que debemos enfrentar en este siglo XXI, y por ello es nuestra principal motivación para descubrir los puntos de unión que hay entre lo latino y lo anglosajón, empezando por la creatividad y la imaginación, por los géneros literarios, como el policiaco o el de ciencia ficción, que tratan de revelar las claves de nuestra vida en la periferia de dos países que la historia ha unido.

De ahí que la colección de libros New Borders/Nuevas fronteras, en la que tanto Ruiz como Cota y como yo mismo hemos servido como coordinadores, establece una visión de la literatura como espacio pedagógico, como tarea trascendente, como puente entre culturas. Lo cual nos ha llevado a apoyar a las iniciativas que se dedican a estimular la diversidad cultural para dar espacio a todas las voces posibles, a todas las formas creativas que aquí mismo, en la frontera, se dan a conocer. Finalmente, esta colección editorial ha sido una pieza fundamental para realzar la importancia de un diálogo abierto sobre la cultura de la frontera México-Estados Unidos en sus manifestaciones artísticas y culturales, creando una base universitaria para la investigación de esta área del saber que, en el contexto de nuestro tiempo, es una realidad a estudiar y un campo de estudios a desarrollar para el bien de todos los que se esfuerzan en comprender al otro y no en estigmatizarlo.

En estos tiempos conflictivos no es cosa fácil sino que es asunto desafiante, un trabajo que hace de estas obras publicadas no un simple asunto académico sino un proceso en pro de la motivación democrática, del interés bicultural. Pero no podemos ver a New Borders/Nuevas fronteras como un trabajo de un solo lado, sino como una tarea de comunicación continua sobre los temas fronterizos que nos importan. En esta era de guerras comerciales, caravanas de migrantes y odios xenófobos en aumento, escribir sobre la frontera en ensayos, cuentos, poemas o crónicas es una forma de decir: sólo unidos podemos vencer a la mentira, podemos contar lo que realmente sucede.

* El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.