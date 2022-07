Libertad, Igualdad, Fraternidad

Recientemente acudí con mi esposa a un distinguido evento social al que nos invitaron el Sr. Álvaro Bay y su distinguida esposa Sandra Arredondo de Bay. Un evento lleno de patriotismo francés, excelentemente amenizado por la increíble vos de la mexicana “Lou Best” y denominada ni más ni menos como la rencarnación de “Edith Piaf”.

Tanto me agrado el fabuloso evento que quise comentarlo en este espacio y al imaginar como empezaría a redactarlo, me quede absorto al cuestionarme ¿Por qué estaba yo ahí?, en ese momento y después de preguntarlo me entero que todos coincidimos por que la Sra. Rosalba de Gutiérrez fue alumna de la “Alianza Francesa de Tijuana” y es invitada celebrar la “Fiesta Nacional Francesa” y ella invita todos los años a sus amigas: Ana María Rodríguez, Flor Murillo, María Elisa Gandía, Leticia de Chávez y su esposo José Chávez, así como mis suegros Sandra de Bay y su esposo Álvaro Bay, y este año fuimos nosotros invitados.

Me presentaron al Sr. Jean François Piche, director general de la “Alianza Francesa de Tijuana” y me cuenta que: en 1994 con el nombre de “Centro Cultural Europeo” y en estrecha colaboración con la Embajada de Francia en México, nuestra institución integró primero la Federación de las Alianzas Francesas de México en 1999 bajo el estatuto de Centro Afiliado. Fue a partir del año 2013 que iniciamos los trámites de transformación para volvernos la “Alianza Francesa de Tijuana”, debidamente avalada por la “Fondation Alliance Française” de París. Así mismo, cumplimos con todos los requisitos de conformidad impuestos a cualquier Alianza Francesa del mundo en las áreas pedagógicas, administrativas, culturales, técnicas, jurídicas; que están presentes en 136 países con 830 centros y que en México tienen 32.

Al evento resaltaron personajes como: La Cónsul Honorario en Tijuana Marie Elene Chabrier, El Cónsul Francés en San Diego y el cónsul de Mónaco.

El motivo del evento estaba obvio, celebrar un aniversario más de la Revolución Francesa, que dicho sea de paso revoluciono al mundo, ya que aporto a muchos países valores hasta ese momento inimaginable: La declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano; en este documento se reconoce por primera vez: derecho a la libertad, la propiedad y la seguridad reconocidos como derechos naturales para todos los ciudadanos, así como la Igualdad de todos los hombres ante la ley, sin importar su origen social o condición económica; la Instauración de una constitución dentro del gobierno, los principios más importantes de este documento: libertad de pensamiento y de prensa, libertad religiosa, supresión de las distinciones hereditarias; la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero, ya que una de las causas que motivó la Revolución francesa fue la opulencia y comodidad en que vivía el Primer Estado; Inicio del nacionalismo, a partir de la Revolución, se estableció Francia como un Estado-Nación; parte aguas para que surgieran revoluciones en América Latina y Europa.

La divisa de Robespierre en 1790: Liberté, Egalité, Fraternité, como aporte a la humanidad.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.