Libertad, Felicidad y Redes Sociales

Hace unos días puse en una de mis redes personales que me llamaban la atención las personas que después de terminar una relación, invaden su Facebook e Instagram con fotos en infinidad de fiestas, reuniones, viajes, tanto en sus muros como en sus historias diarias, en las cuales se ven.

Esto lo he visto tanto en mujeres como en hombres y ante dicha publicación, las reacciones de mis amigos y contactos no se dejaron esperar, confieso que muchos de los comentarios realmente me sorprendieron.

Algunos me pusieron, que según los especialistas, o sea los sicólogos, cuando se recurre a las redes sociales para mostrar a una persona enteramente feliz y que la está pasando muy bien con los amigos, es porque quieren llenar ese vacío y dolor que les causó la ruptura.

También es para demostrar que es más feliz en su nueva etapa de soltería y lo más probable es que vengan de una relación ¨tóxica¨ como dicen ahora los jóvenes, es por eso, que quieren demostrarle a sus ¨ex¨ que pueden seguir su vida, sin estar atados a ellos o ellas. Aunque ambos involucrados se bloqueen en todas las redes, hay amigos en común que pueden comentar acerca de las publicaciones y decirles:

Oye ya viste que bien se la está pasando tu ex? También me comentaron que cuando pasa esto, lo más probable es que vengan de una relación donde a sus parejas no les gustaban las fiestas, mucho menos convivir con las amistades de antes, vivían en una relación llena de celos y ni con la familia se podían reunir, porque empezaban los problemas.

En lo que la mayoría coincidió, es que cada quien es libre de subir a sus redes lo que quieran, que si eso les da felicidad y no afecta a nadie, pues adelante, que sigan las fiestas, las canciones de despecho en los karaokes, las historias en el antro con el trago en la mano.

Desde mi perspectiva, me ha tocado estar presente con algunas amistades en esos procesos difíciles de sus vidas y reconozco que la mayoría han cambiado para bien, dejando esas relaciones que no les aportaban nada a sus vidas.

He visto cambios radicales de imagen, gente que baja de peso, le entra duro al gimnasio y su apariencia física es otra, pero para bien. Algunos hasta han rejuvenecido y eso es para aplaudirles, se nota que la libertad les sentó muy bien, porque hasta su mirada refleja felicidad, tienen un brillo especial en sus ojos. Lo principal es que las personas sean felices y que si atravesaban por una relación que no les convenía, lo mejor es ponerle fin y cada quien por su lado.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución