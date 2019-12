Ley coppa ¿es el fin de YouTube?

Durante las últimas semanas una de las plataformas más vistas por millones de usuarios llamada YouTube se ha vuelto blanco de críticas por los mismos creadores de contenido, ya que a partir del 10 de diciembre se someterán a distintos cambios que afectarán las ganancias y las vistas de los youtubers según varios rumores.

Por ahora es bien conocido que YouTube pasó por un problema en el que recibió una multa por más de 170 millones de dólares por recopilar ilegalmente información personal de niños sin la aprobación de sus padres, violando la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés).

Después de esa problemática, la plataforma mencionó que en los próximos meses se sometería a distintos cambios, entre los cuales los canales dedicados a niños serían gravemente afectados ya que no dejaría a los suscriptores que por ejemplo les llegara notificación cada que suban videos y además anularía los comentarios, los likes, dislikes y los anuncios personalizados, es decir, que de hasta 20 anuncios que un youtuber puede poner en un video, ahora solo tendría 1, de esta manera afectaría su monetización, básicamente si antes ganaba 500 pesos por un video ahora solo ganará 50.

También todos los canales existentes en YouTube tienen la obligación de indicar a la plataforma si su canal o video subido es dedicado para niños ya que de no hacerlo serán sancionados y tendrán que pagar una multa, pero es aquí en donde todos quedaron perplejos, ya que en primera, YouTube mencionó que un niño es un menor de 13 años, y es aquí en donde todos los creadores de contenido empezaron a tratar de descifrar si su canal sería o no afectado, ya que comúnmente cuando dicen “canales para niños”, todos pensarían que se trata de videos para menores de entre 4 a 7 años, pero no, al tener un rango de edad tan alto es normal que genere pánico, ya que nadie quisiera tener que pagar hasta 42 mil dólares que es lo que indica la plataforma que tendrán que pagar los creadores en caso de no indicar correctamente lo anterior dicho.

Ahora lo que hace que genere aún más temor es que YouTube dijo que estará haciendo un monitoreo en todos los canales para así cerciorarse de que todos estén diciendo la verdad de si sus videos son o no para niños, lo hará mediante un sistema automático, (que actualmente funciona con otros fines) pero que comúnmente tiene fallas, así que muchos tienen miedo de que por “error” la plataforma indique que están infringiendo sus políticas y al final termine por eliminar su cuenta.

Hasta el momento, la plataforma continúa con grandes cambios y de hecho a partir de este 10 de diciembre millones de youtubers estarán recibiendo un mensaje en donde la plataforma pregunta si aceptas o no las nuevas políticas, a lo que si tú eres creador tendrás que aceptar para así poder continuar subiendo contenido y en caso de no aceptar no podrás volver a monetizar tu canal.

Así que solo queda esperar a que pase el mes de diciembre para saber si todos estos cambios son completamente reales, y qué tanto les llegará a afectar a los creadores de contenido, ahora cuéntame tú, ¿Crees que este sea el fin de YouTube? o ¿crees que solo sea un truco para que así disminuya la cantidad de youtubers?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.