¡Santo Jueves! La semana pasada, se me hizo un hueco en el estómago al observar las entrevistas de varios parroquianos aglomerados en el famoso mercado de pescados y mariscos de La Viga en Ciudad de México, quienes nomás no creen en la amenaza del coronavirus cuya letalidad ha sido mentada hasta la muerte. Otros, con la mano en la cintura, minimizan el daño que pueda causarales. La mayoría se encomiendan “al ya Dios dirá”.

“Es un invento pa´que te quedes en tu casa.” / “Yo no conozco a nadie infectado.” / “Le pasa a la gente rica.” / “Tengo que salir, ni modo que no coma.” / “Yo estoy sano y mi mamá de 90, también. ¡Mírela, aquí anda!” Aunque la pobre va en una destartalada silla de ruedas y no se enteraba de nada. Solo faltó el émulo de Juan Charrasqueado que dijera: “A mí, el virus ese, ¡me pela lo dientes!”

Pero, por desgracia, falta muy poco para que brote un titipuchal de infectados y aumenten los gravemente enfermos por todos lados. Ya no importará si fue a sabiendas o les pasó de noche; el caso es que se están jugando la vida.

Sin dramatizar, lo sucedido y lo que falta -como pasó en China, Italia, España y Estados Unidos, por citar países severamente afectados- son evidencia irrefutable de que la necedad, la ignorancia, la indisciplina y la desatención fulminaran a miles de compatriotas.

Ya no hay marcha atrás. El COVID-19 es letal y arrojará una estadística fúnebre terrible. La sana distancia y la cuarentena perderán la batalla. Cierto, muchos no se infectarán y muchos no morirán; pero todos, absolutamente todos pagaremos las consecuencias.

LA PALABRA DE HOY: LETAL

Hay matices entre los conceptos mortalidad y letalidad. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por COVID-19 es un porcentaje de la población total; el número de muertos entre los infectados determina la tasa de letalidad de este virus.

'Letum', arcaico término del latín de uso poético significa “la muerte”, mismo que deriva de 'letalis': “lo que produce muerte”. Por ello, una enfermedad o un virus produce más o menos muertes conforme a su grado de letalidad.

EN LA RED: “CULTURA COLECTIVISTA”

Mi amigo Gustavo Mathieu me hizo llegar un video de TED / Río de la Plata con el testimonio de Anna Kazumistahl titulado “Cultura Colectivista” que sintetiza cómo sobrevive Japón la pandemia del COVID-19.

¿Por qué la sociedad japonesa contuvo la expansión del contagio estando tan cerca de China y habiéndose registrado en enero el primer caso? Con una población de 130 millones de habitantes en un espacio muy reducido y con una población de la tercera edad muy amplia…

Simple: ¡Por ser en extremo disciplinados! Además, desde siempre no se abrazan ni se besan socialmente, saludan con una reverencia, mantienen distancia con los demás como signo de respeto y se quitan los zapatos antes de entra a las casas. Y, por disposición sanitaria, los trabajadores en lugares públicos usan guantes…

¡Jamás nos comportaremos como japoneses! Aquí vivimos en medio de una colectividad indisciplinada muy propicia para disparar la letalidad del COVID-19.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad