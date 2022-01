León Lerma y Loaiza en oportuno rescate

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“La disculpa más tonta que he oído es ‘errar es de humanos”… Joseph McKadew.

-o-o-o-o**

Dos grandes amigos, valiosos personajes del beisbol, jamás me habían escrito, pero cometí un error, y se han apresurado a corregirme, lo que les agradezco profunda y sinceramente. Ellos son el médico, Arturo León Lerma, de Navojoa, histórico ejecutivo del beisbol mexicano, y Juan Loaiza, de Caracas, uno de mejores umpires de habla hispana que ha habido.

Publiqué esto…:

Armando Ramírez M. de Rosarito, BC, pregunta…: “Con tres en bases y dos outs, el bateador batea más allá de las bardas por lo que todos llegan a home. Pero apelan, porque el corredor que estaba en segunda no pisó la almohadilla de tercera, y lo sentencian out. ¿Cuántas carreras son válidas y por qué?”.

Amigo Mando…: Una carrera es válida, se le acredita solo sencillo al bateador y quedan dos corredores en bases. Sencillamente, porque ese out en tercera acaba con el inning. El doctor León Lerma me dice…:

“Juan: No cuenta ninguna carrera. El out por no pisar la tercera base, es forzado, como si hubiera habido un roletazo, y el juego termina. Ninguna carrera es válida.

Y Loaiza…: “No es correcta tu respuesta, en relación a la jugada de los tres corredores en bases. El tercer out en tercera base, es forzado, por lo que no vale ninguna carrera”. Dóctor y tocayo…: Muchas gracias en nombre personal, de mi lector Armando y de todos los demás lectores. Volveré a cometer errores para que ,me escriban más a menudo. -o-o-o“A la mala suerte se le atribuyen tántos fracasos, que ¡pobre la mala suerte!”… Greg MADDUX.-o-o-o** Publicado por Chris Branch, en “The Athlétic Pulse…: “No lo olviden: David Ortiz aparece en el reporte del senador, George John Mitchell, acerca de los 20 meses de investigación por uso de PED ( Performance Enhancing Substances) en el beisbol. Está ligado de por vida a la era de los esteroides. Entonces, ¿por qué Ortiz por encima de Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa, Mark McGwire y Alex Roríguez?”… ** Me informan amigos lectores que “Puro Beisbol” está publicando mi columna, pero no lo creo. El propietario de esa página, Fernando Ballesteros, es muy responsable y no cometería tal desatino. Están basados en Culiacán y allá soy exclusivo del diario “Debate” y de la página web de “Tomateros”. Por eso, cualquiera sin autorización, que se robe mi trabajo, podría ser enjuiciado, más rápido que inmediatamente… ¿O no?... Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.