Lectores opinan sobre narradores por la tv

Los lectores opinan acerca de los narradores y comentaristas del beisbol en español para Estados Unidos: Javier Inehosa: "Excelente columna. Yo opino lo mismo".

Nelson Patiño: “Desde Barquisimeto le informo que, narradores y comentaristas en Venezuela son peores. Hablan de todo, menos acerca del juego, puras sandeces. Saludan a todos los allegados, amigos, novia, esposa y ventilan al aire sus problemas personales. Son torturantes. Veo sin audio”.

Ruperto A. Bermúdez: “Usted siga escribiendo así, críticas contundentes, que sus lectores le respaldamos ciento por ciento”.

Domar R. Páez: “Alarmante tanta decadencia. Orlando Hernández parece no haber aprobado ni la primaria, oírlo me produce asco. Enrique Rojas cree que se las sabe todas y no sabe nada. Ernesto Jerez es bueno, pero el ego lo traiciona y llama entradas a los innings”. Walterio R. Castro M: “Sería maravilloso lograr que los ejecutivos de ESPN, FOX y Bally lean esa columna”. Marco A. Bandrés F: “Alguien debe explicarle a esa gente cómo pronunciar la R o la L finales. No poseen cultura general, son de mala educación, por lo que maltratan nuestra bello idioma”.

Remmie Piñate: “¿Cómo harían FOX, ESPY y Bally para reunir a tantos estúpidos en ese solo grupo. Un record mundial”.

Gustavo Vidal P. “Columnas tan enérgicas, oportunas, vibrantes, como la del domingo, me han hecho leerlo desde niño, hace 52 años”.

Douglas Terán: “Muy contundente tu mensaje amigo Juan. Así no les guste a los culopicosos. ‘Para narrar o comentar, estudien periodismo, castellano y espectáculos. Estudien buenos modales’...Como decimos en Venezuela, no tengo más sencillo”

Freddy Torres: “Estoy de acuerdo con lo dicho en su columna. Y en Colombia, por el único canal que transmite beisbol, sus narradores, además de malosos, son ridículos por la echadera de chistes malos y, peor aún, por el uso de groserías que, tal vez para ellos sean comunes, pero no para el resto de Latinoamérica, y menos para mí, que veo los juegos con mi hijo. Por eso, corto el volumen. Porque, modestia aparte, no me hacen falta sus comentarios, ya que se dedican a tópicos diferentes a dar a conocer/enseñar el juego”.

