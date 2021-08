Le ganan a Lupita

El Cabildo de Mexicali realizó ayer la votación para definir su postura en torno a la municipalización de los organismos operadores del agua, la cual fue rechazada por mayoría, siendo el único voto en abstención el de la alcaldesa de Mexicali, Lupita Mora. Durante la sesión de Cabildo, grupos de resistencia que lucharon por que la empresa Constellation Brands llegaron a la sesión y con megáfono en mano empezaron a realizar señalamientos, solicitando que sí se aprobara la municipalización, pero que se revisara la deuda y esa no pasara al municipio. Entre los manifestantes se encontraba Araceli Piña, quien con los manifestantes estuvieron encarando a los regidores, por lo que la alcaldesa buscó que se tomara un receso, pero los regidores, con colmillo político, se negaron. Los ediles prefirieron aguantar los señalamientos a no votar su posicionamiento como ayuntamiento, la alcaldesa buscó que se realizaran foros para analizar la viabilidad, pero de inmediato el regidor del PAN, Héctor Ibarra Calvo, le señaló que eso no es lo que se estaba votando en la sesión. Al final, la votación se dio al rechazo de la municipalización con 13 votos a favor y la abstención de la alcaldesa. Lo que si hay que señalar es que aunque Mexicali rechace la municipalización, se necesitan 4 municipios a favor para que ésta se de en todo el estado, quienes ya se mostraron a favor están San Quintín, Ensenada y Playas de Rosarito, aunque incluso de esos municipios hay regidores y síndicos que están en contra. Dicen que sólo falta la votación de Tijuana y Tecate, aunque según se comenta Tijuana está a favor de la municipalización, por lo que el movimiento estaría prácticamente hecho. Aunque también habrá que esperar que sucede con los recursos legales que interpusieron algunos ex diputados y regidores sobre el tema.

TRAGEDIA EN POPOTLA

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Popotla, en Rosarito, vuelve a dar la mala nota, este fin de semana sus traicioneras aguas cobraron la vida de una mujer, quien intentaba rescatar a su hija que había sido arrastrada por las olas. La pequeña de 10 años, logró finalmente salvar la vida con la ayuda de pescadores que intervinieron en el rescate, pero su madre no tuvo la misma suerte. Lamentablemente este tipo de noticias en la zona pesquera son recurrentes, y si bien hay letreros de advertencia sobre la peligrosidad de las aguas, no hay quien vigile que las disposiciones se cumplan pues se carece de torres de salvavidas en este lugar, pese a la gran cantidad de personas que la visitan. En Popotla el desorden impera y no es reciente, las quejas de personas que han sido agredidas hasta por no pagar estacionamiento, han sido captadas incluso en videos, que después se difunden en redes sociales, pero nada cambia en ese lugar, conocido por ser tierra de nadie. Los cibernautas advierten repetidamente que la gente no debe acudir a este lugar, famoso también por ser plataforma para el cruce ilegal de personas y tráfico de drogas. Lo raro es que se siga promocionando como destino turístico y que no se ofrezca la seguridad que debería tener un sitio que llama a la gente, por los restaurantes que ahí operan, así como la venta de pescado que se dice, es el más fresco. ¿Cuántas muertes más tendrán que ocurrir, para que se tomen ya cartas en el asunto?