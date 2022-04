Leyendo sobre Kiev y su historia me topé con la Santa Olga de Kiev, cuyo día es justamente hoy 11 de abril. Se ganó el título de santa por ser la primera reina de los Eslavos en convertirse y propagar el cristianismo, en el siglo X. Esta santa es famosa por sus tropelías, las más asombrosas me parecieron las siguientes. Tenía un pretendiente, pero ella viuda y reina quería el trono para su hijo, el aspirante mandó una corte con regalos para presentarse, ella los mandó enterrar vivos. Después le dijo que siempre sí, que le mandara a sus caballeros más valiosos, llegaron estos y los halagó con un baño termal y lujos para entonces pasarlos a un palacio, ella cerró las puertas y le prendió fuego. Finalmente invitó al ejército del pretendiente a actos funerarios en honor a su difunto marido, los embriagó y mandó su ejército a matar más de cinco mil. Lo que hace el amor o la ambición. Bueno, pues no acabó allí. Ella les ofreció la paz y solicitó a cambio un simbólico gesto de dar tres palomas o gorriones por familia, los dieron con gusto, ella fue por ellos y al caer la noche ordenó a su ejército le colgara a cada ave un listón con azufre y le prendieran fuego. Volaron a toda la ciudad incendiándola en su totalidad. Al puñado de sobrevivientes los mandó asesinar y a los ricos que le dieran todo en tributo. Era el reino de Rus Kiev, sí, por Rusia. Kiev es el origen de Rusia. Conquistaron el territorio al que le llamaron Principado de Moscú. Este creció y conquistó a Kiev por el siglo XII, después llegaron los mongoles y toda la hoy Rusia se refugió en Kiev volviendo a ser su centro. Dejando a la santa a un lado y lamentándolo por las mujeres llamadas Olga, pues es difícil felicitarlas por ser el día de su santa. Señalo esto para entender que el pueblo ruso y el ucraniano están íntimamente ligados desde entonces. Muy lamentable ver una batalla fraternal. Difícil acompañar el espíritu bélico que propone como respuesta Estados Unidos, proporcionar armas y no diplomacia. México vuelve a brillar en su política exterior, somos farol de la calle. Muy digna e inteligente la postura de nuestro gobierno, no apoyar ninguna guerra, mucho menos echarle más muerte proporcionando armas. Estados Unidos es el que menos raspado sale, incluso con la ganancia de recuperar el liderazgo en Europa y debilitar al enemigo con el que sí puede meterse. Con China jamás lo haría, están en manos de ese país. Para colmo estamos saturados de falsas noticias y montajes, saturando y confundiendo a la mayoría. Muy complicada situación.