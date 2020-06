Como se mencionó en mi columna anterior, ante la imposibilidad de hacer carreras convencionales, algunos organizadores han optado por las carreras virtuales.

Para los que no saben cómo son este tipo de eventos; son competencias o retos donde los corredores tienen un cierto tiempo, que pueden ser varios días para cumplir una determinada cantidad de kilómetros, cada uno por su cuenta, en el lugar que prefieran y por medio de aplicaciones o relojes con gps, comprobar el reto cumplido y así recibir como premio alguna medalla o regalo generalmente a domicilio.

Por la pandemia del Covid-19 se han hecho con algunas variantes, como hacer los retos en casa mediante cierta cantidad de ejercicios o dinámicas equivalentes a kilómetros.

La ventaja para los organizadores es que no necesitan permisos, hacer trámites, ni contratar seguridad pública, servicios médicos o proveer de abastecimientos, entre otras cuestiones y para los corredores es una buena opción para motivarse a seguir activándose físicamente ya sea en casa o correr en forma solitaria en lugares seguros y sentirse parte de una competencia recibiendo al final un premio.

Generalmente hay un costo por el registro y algunos tienen buena causa pero hay que decirlo, estos tipos de eventos a no todos los corredores les gustan, y así como ha habido críticas para los que los organizan, también hay elogios. En Baja California se han estado organizando carreras o retos virtuales, entre ellos está el Maratón Guadalupe Reyes y el BC Virtual Run, que son retos mensuales organizados por Raúl Quiroz del Club Osos de Rosarito.

Otras que se han llevado a cabo son las de Jessica Zendejas que se inició como organizadora en la Color Fest en enero pasado y que después se decidió por las virtuales Happy Easter 10k en abril, Rewind 90´s 9k a finales de mayo y la próxima a realizar la Happy 70´s 10k a fines de junio.

Otro evento fue el 1er. Medio Maratón Virtual Conalep BC que duró 3 semanas y fue gratuito, terminó el pasado domingo organizado por el promotor Miguel Domínguez y que tiene otro en puerta, el Maratón Virtual de Tijuana. Uno que se celebró hace poco fue el de Charly Rodríguez llamado Reto Virtual “Quédate en casa” evento sin costo que hizo énfasis en ejercitarse solo en casa.

Otro reciente fue el del nuevo grupo de corredores Tijuaneros Running llamado “De corredor a corredor”, que prometió con lo recaudado despensas para corredores.

Retos virtuales se organizan en todo el mundo desde hace tiempo, pero ahora con la contingencia del Covid-19 han aumentado en cantidad y carreras importantes internacionales, nacionales y locales que no se pudieron hacer este año, están viendo la posibilidad de hacerlas virtuales, mientras termina la contingencia.

Con la apertura de tres unidades deportivas en Tijuana, entre ellas el Crea, habrá más facilidad de cumplir los retos de las carreras virtuales, pero la contingencia de la pandemia sigue, no se ha terminado, sigue habiendo contagios y muertes, entonces aunque se tomen medidas sanitarias en las carreras virtuales o en el acceso a las unidades deportivas, si estas no son las adecuadas o si los deportistas no las respetan, siempre habrá el riesgo latente de corredores infectados.