Ya hemos hablado del propósito de incorporar las redes sociales a una estrategia de marketing digital, también he mencionado infinidad de veces la importancia de tener un sitio web y contar con un buen CRM, sin embargo hay que decirlo: las ventas están en Google. Todas aquellas empresas que hoy están diciendo que no necesitan un sitio web, que el marketing digital y las redes sociales no les hacen falta, en realidad no se están dando cuenta que se están quedando fuera de la jugada y cuando lo quieran hacer será demasiado tarde “nadie necesita lo que no conoce”. Veámoslo de esta forma, si usted vende muy bien, imagine lo que podría llegar a lograr si incorpora el marketing de manera integral a su empresa. Imagine que lo están contactando el doble, el triple de posibles clientes y que se incrementa mes con mes. Imagine que cuando alguien necesita lo que usted vende y aún que no lo conozca, le comprará, porque investigó en Google y usted le pareció la mejor opción. Imagine también que su competencia no está haciendo nada. Porque le tengo noticias, no porque Usted considere que el marketing no le es importante, quiere decir que a su competencia tampoco, no señor, todas las empresas necesitan marketing y es uno de mis “no negociables”. Partamos de la premisa de que se tienen que asegurar todos sus canales de ventas, los offline como los online ¿A que me refiero? los canales de venta offline: de mostrador, de ruta, de persona a persona no los sustituye las ventas en línea pero le suman: comercio electrónico o marketplaces, estos últimos son excelentes para empezar a vender en línea, usted abre una cuenta en Mercado Libre y/o Amazon, publica sus productos y sus algoritmos hacen su trabajo, que es: ¡anunciarse en Google! Aquí entra el trabajo del SEO manager, profesional que se encarga de aplicar estrategias y técnicas de posicionamiento web y todo lo que eso conlleva, la semana que entra me extiendo. ¿Qué necesita su empresa para generar ventas a través de los buscadores? Herramientas: optimización del sitio web e información (estudios digitales), necesitamos identificar qué está tecleando su cliente ideal en el buscador y después configurar esas palabras clave en su sitio y en su contenido, se lo explico fácil pero es minucioso. Estrategia: Con la información y el sitio web en condiciones de recibir visitas, podemos tomar decisiones, de qué tipos de anuncios vamos a hacer, hay distintos, por ejemplo: de búsqueda, de display, videos…etc. También tenemos que diseñar los workflows para el marketing, es decir, un proceso ¿qué queremos que haga nuestro cliente potencial cuando vea nuestro anuncio?, que de clic ¿y después? ¿a dónde va a ir a dar ese clic?, hay que hacer una página de aterrizaje (landing page), poner un lead magnet ahí, algo que haga que nos deje sus datos para obtenerlo, ejemplo: “descarga esta guía gratuita para hacer x cosa”, “déjanos tus datos para obtener este descuento maravilloso”; nuestro objetivo es automatizar el proceso para obtener la información de clientes potenciales: leads. Una vez que pase por ese proceso y responda a un CTA (call to action) o llamada a la acción y nos contesta un correo o nos manda un Whatsapp ahí empieza la secuencias para ventas ¿me sigue?, una cosa es lo que hacemos para marketing, mas general, hasta que logramos que nos contacte, ahí la cosa se vuelve uno a uno (one to one) personal. Bueno todo esto tenemos que hacer para que usted venda más. Presupuesto ¿de cuanto dispone? porque debe de ser “saludable” tiene que invertir para que todo lo que acabo de describir, suceda. Aquí es donde repito en voz alta: el marketing digital no es gratis. ¿Para qué hacer todo esto? para generar más visitas a su sitio web, para recibir más llamadas, para generar más tráfico (visitas) a su oficina o tienda porque estarán en el mapa y será muchísimo más visible su ubicación. Y en resumidas cuentas, si no lo hace, pronto usted será invisible