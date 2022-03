Las menores inaugurarán la temporada el 5 de abril

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “¡¿Cómo ha cambiado la sociedad mundial?!...: Hasta hace pocos años, cuando se hablaba de concierto, uno se refería a dos o más horas de música clásica, muy fina y muy bella, interpretada por cien o más profesores de todos los instrumentos que formaban una sinfónica”… J.V.

- -o-o-o-

** Ellos no reciben sueldos multimillonarios, ellos no sufren de lockout alguno, ellos son los peloteros Triple A, quienes inaugurarán su temporada 2022 el martes de cinco de abril. El resto, Doble y A, inaugurarán el viernes ocho. Es la pelota de las menores… ** El comisionado, Rob Manfred, había dicho….: “Estarenos aquí, en Júpiter, tratando el asunto, hasta que haya un acuerdo”. Y entonces, ¿por qué ya se fueron a Nueva York?...

** Los planes son ir cancelando los juegos cada dos series, paulatinamente, hasta que firmen el contrato de la discusión… ** El jefe de la familia propietaria de los Yankees, Hal Steinbrenner, ha estado entre otros, apoyando a los negociadores…

** Por los Peloteros, Lance McCuller, Miguel Rojas Gerrit Cole, Jameson Taillon, Max Scherzer Francisco Lindor, Paul Goldschmidt, Ian Happ, Brent Suter, Andrew Miller.

-o-o-o-

“No ‘me hago’ las cejas... vinieron, ya hechas, junto con mi cara, cuando nací”... La Pimpi.-

O-O-O-

** Como ahora cada juego sin realizarse les cuesta dinero, peloteros, como Mike Trout, comienzan a protestar contra el lockout, por las redes sociales …

** Los seis juegos cancelados a los Angelinos le cuestan a Trout, un millón, 259 mil 260 dólares. Pero el mundo sigue su marcha y el lockout tan vivito como desde el dos de diciembre…

** La mayoría de los bigleaguers están entrenando en gimnasios y muchos en instalaciones propias. Incluso, batean ante máquinas de lanzar o amigos con control de pitchers de práctica. Otros lanzan para catchers improvisados. Quieren estar el forma.

Pero, por supuesto, coinciden en que no es lo mismo que estar en el campo, con todos los el equipo al lado… En Rusia-Ucrania, no para el drama bélico, no para la guerra Uber-taxis, ni para el lockout MLB-bigleaguers… Así de agresiva está la humanidad…

** Hace hoy 116 años, nació el inolvidable Buck Canel. Lo recuerda con inspirada y brillante columna, quien fuera cercano amigo de él, mi amigo a la vez, Alfonso Saer, líder natural de Lara. Gracias Alfonso…

-O-O-O- “Al bagazo, poco caso”… Anónimo.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”