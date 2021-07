Las hondas hertzianas de la 91x

Comentar de la XETRA 91.1 de Frecuencia Modulada, es para referirnos a una de las estaciones de mayor tradición entre los tijuanenses, ya que la 91X forma parte de las ondas hertzianas de la ciudad desde 1978, aunque fue desde 1983 que empezaron a transmitir rock en inglés de afamados grupos o solistas, dando cabida también a propuestas independientes. Fue un 30 de Junio de 1987 que se realizó el bien recordado ¨Mex Fest¨ en las instalaciones del Hipódromo Caliente, un festival de muchas horas donde participaron grupos como Oingo Boingo, The Bangles, The Fixx y Squeze y el cartel anunciaba que las puertas abrirían a las 2 de la tarde para iniciar el show a las 4 de la tarde. Este fue de los grandes logros de esta emisora, que hasta la fecha tiene un rating elevado y continúan con el mismo formato de programación, les cuento que yo era menor de edad y no fui al evento, pero vivía en esos años en la colonia 20 de noviembre y se escuchaba todo el show en mi casa. Recuerdo que los que sí tuvieron la oportunidad de ir me han contado que muchos los metieron de ¨contrabando¨, que hubo un relajo con el acceso y mucha gente se coló sin pagar boleto, pero de que se la pasaron bien, se la pasaron bien. Desde esos años de inicio es una concesión de radio mexicana que se rentó a un grupo de empresarios californianos para difundir su programación,es por eso salen en la programación los anuncios de partidos políticos, se transmite el Himno Nacional y el programa dominical ¨La Hora Nacional y qué decir de la famosa Identificación Oficial con una cándida y melodiosa voz: XETRA, Baja California, México. Muchos recuerdan programas como ¨Music on the morning¨ que condujo Oz Medina de 1987 a 1993, quien después se hizo director musical de la emisora, dándole paso en los micrófonos a Matt Stone. También se recuerda el espacio llamado ¨Reggae Makossa¨ que conducía Makeda Dread, que estuvo al aire hasta el 2008, y qué decir del espacio nocturno llamado ¨Loveline¨, algo similar a Romina de Radio Latina 104.5 FM. Por esta señal se transmitió el programa de Howard Stern, que salió del aire en 1997, ya que el mensaje del programa no concordaba con los lineamientos de las organizaciones radiofónicas en México como RTC Radio Televisión y Cinematografía y para evitar sanciones, fue retirado del aire. Era lo máximo traer la calcomanía de la emisora en nuestras libretas (las universitarias) de la secundaria o preparatoria y pegarla también en la defensa del carro. Quiero felicitar a mi sobrino Eve de la Torre que ayer cumplió años y hoy cumple años la comunicadora Nelly Sanoja, muchas felicidades y que se la pasen muy bien, los invito a que me sigan en Instagram como danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa, muchas gracias por su espacio y los espero la próxima semana, córrale por su periódico