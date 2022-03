Las frases dominicales para pensar o sonreír

“Las frases que gustan son las que dicen lo que no se espera”... Joseph McKadew.“Jugar al beisbol, no es solo más divertido que ser Presidente de los Estados Unidos, también pagan mejor por eso”... Barak Obama.“¡Comprobado!...: El dinero NO puede comprar la felicidad… Si así fuera, para cada juego yo me hubiera comprado cuatro cuatro hits”… Pete Rose.“Ese novato tiene un hermoso futuro en su pasado”... Yogi Berra.“Nadie ha lanzado más duro que Nolan Ryan… Ni siquiera Dios”… George Scott.“Sí, ya lo se, soy bien feo…¡¿Y qué?!… Jamás he visto a nadie batear con la cara”… Yogi Berra.“Si pudiera ganar más dinero en una mina de zinc, yo no sería pelotero”… Roger Maris.“En la vida, como en una temporada de Grandes Ligas, no hay que ganar todos los juegos, pero sí tres de cada cinco”… J.V.“Cuídame Papa Dios, para no ser fanático de ninguna religión”… Pacomio.“Nada más blanco que una nalga de monja alemana”… Pacomio.“Una sola computadora puede hacer el trabajo de varias personas y en menos tiempo, porque no tiene celular”... Pacomio.“Los estadounidenses pasan años trabajando día y noche para construír una casa con piscina, amueblada a todo lujo… pero al tener todo eso listo, se van de vacaciones”... Dick Secades.“A los caníbales les encantan sus amigos... con salsa barbecué”... Joey Adams.“No, no había terminado con su novio la joven caníbal… Todavía le quedaba algo… qué comerle”… Yatuny Lagueles.- ““Tengo tanta fe en mí mismo, que cuando me veo en el espejo me rezo”… Yatuny Lagueles.“Nadie sabe lo bueno que tiene, hasta que ve a otro disfrutándosela”… Yatuny Lagueles.Hasta Rubén Blades está convencido de que el beisbol dá más sorpresas que la vida... J.V.“Mi laptop es siempre fiel, sincera intérprete de mi corazón”… J.V.“Escribo por placer, cobro porque estoy obligado a subsistir”... J.V.“En los negocios, a veces se gana y a veces se aprende”… Anónimo.“Hay que beber para recordar y comer para olvidar”... Anónimo.“Me preguntan qué tomo para el dolor de cabeza. Pues, lo que mejor me produce ese dolor, es emborracharme la noche anterior”... Trapichito.“Si me incineran cuando muera, necesitarán más de una semana para apagar el fuego, por mucho alcohol”... Trapichito.“Nadie sabía que yo tomaba todos los días hasta que se me ocurrió ir al trabajo sin darme ni un trago”... Trapichito.“A mí nadie me lleva a la cantina, pero sí tienen que llevarme a casa”... Trapichito.“Tomo licor solo ocasionalmente, es decir en toda ocasión”... Trapichito.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.