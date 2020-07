Las escuelas particulares están en jaque

¿A cuántos de nosotros se nos ha cruzado la idea de dejar de pagar escuelas particulares por la situación actual? “si de todas formas va a ser en línea como para qué sigo pagando”. Algunos dueños de escuela comentan que un buen porcentaje de la matrícula no está pagando ni colegiaturas y mucho menos se ha inscrito. ¿Qué hacer?

He estado observando la reacción de las escuelas a través de sobrinos, hijos de amigas y de la escuela de mis hijos, algunos tienen las clases en línea durante 6 horas, muy bien organizados con un LMS (plataforma) muy potente; otros con una hora nada mas, sin mucho control, con los maestros jalándose los pelos lidiando con esta nueva responsabilidad.

Yo misma tuve una experiencia pésima con una universidad, me inscribí a un diplomado precisamente sobre diseño instruccional de cursos en línea y la experiencia estuvo fatal, jamás di con la “biblioteca” desde dónde descargar los recursos, me asignaron un correo que jamás me aprendí, bueno, una muy mala experiencia. La educación en línea, dejando de lado lo obvio que es el contenido pedagógico, debe de ser intuitiva, entretenida y controlable, esto es, un claro seguimiento del avance de los alumnos.

Nadie les enseñó a los maestros cómo enseñar en línea, las plataformas digitales son prácticamente desconocidas y peor aún la capacidad de respuesta; conclusión: hay un área de oportunidad enorme para las escuelas.

¿Qué es lo que las escuelas tienen que hacer?

1.- Elegir la plataforma “el LMS” (learning management system) adecuado, hay muchas opciones que pueden ayudar a las escuelas a resolver: LearnWorlds haga clic aquí: https://www.learnworlds.com/resources/?fp_ref=marcela88, Teachable, Thinkific, Kjabi por mencionar algunas.

2.- Preparar el contenido de calidad, poniendo especial atención en multimedia, ofrecer distintos formatos incluyendo las transmisiones completamente en vivo, las plataformas que le recomendé soportan distintos tipos de contenido.

3.- Enseñar a los instructores esta nueva forma de educar, tanto en plataforma como en su desarrollo pedagógico, así como darles las herramientas para el desarrollo del contenido.

¿Qué hacer como padres de familia?

1.- Observe la interacción que tienen sus hijos en la plataforma online ¿estuvieron concentrados? ¿cumplieron con las tareas? ¿cuánto tiempo estaban en clase?

2.- Pregunte por la estrategia de e-learning en su escuela, para saber si vale la pena seguir ahí, o tomar decisiones.

3.- Investigue también si los dispositivos de sus hijos son suficientes en características para llevar la educación en línea.

Hay que estar conscientes de esta nueva realidad, así son las cosas ahora, todos tenemos que digitalizarnos, cuénteme cómo le está yendo con su escuela. Búsqueme en mis redes sociales ¡cuídese!

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.