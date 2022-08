Las dudas de Miguel: El retiro o más millones

-o-o-o

Miguel Cabrera ha logrado tanto en el beisbol, que ha sido mucho más de lo que soñaba en Maracay aquel muchachito.

Miguel Cabrera, con las rodillas bastante golpeadas y a punto de negarse a sostenerlo, cumplirá sus 40 años de edad al comenzar la temporada 2023, el 18 de abril del próximo año.

Miguel Cabrera anunció anteayer que se retiraría al terminar la actual campaña. Pero ayer sábado dijo lo contrario, que jugaría hasta terminar su actual contrato, en 2023.

Miguel Cabrera oyó a sus agentes de ISE Baseball, aconsejarle que no dejara de recibir los 32 millones de dólares del año que viene. Por supuesto, ISE Baseball se llevará no menos de un millón 280 mil dólares por su comisión.

Miguel Cabrera ha cobrado, por jugar en Grandes Ligas, 368 millones 410 mil 623 dólares, más los 32 millones de este año y los 32 de 2023.

Miguel Cabrera me ha hecho recordar a Willie Mays, cuando en 1973 contratado por los Mets por 165 mil dólares, conectó una línea, aparentemente, de hit al left field, y a media carrera hacia primera base cayó de rodillas y no pudo levantarse por sí mismo. Tuvieron que auxiliarlo. Fue out.

No me lo contaron. Yo estaba en el palco de la prensa de Shea Stadium.

Los Mets habían contratado Mays, ya en sus 42 años, para aprovechar la brillante historia de su carrera con los Gigantes en Nueva York y en San Francisco. Era su campaña 23.

Todos en el estadio sentimos lástima por la lástima que daba aquella figura de uno de los muy pocos bigleaguers con las cinco facultades.

Una de las más repetidas frases de este ambiente ha sido: “El beisbol fue inventado para que lo jugara Willie Mays”.

Miguel Cabrera, sin las cinco facultades, pero con maravillosa facilidad para chocar la pelota con el bate, más un poder fuera de lo normal, ha sido uno de los bateadores más notables de la historia.

En otra época, antes de escribir acerca de sus millones de dólares, lo hubiera hecho sobre las cuatro temporadas que ha sido el mejor al bate y del promedio de por vida de 309, que es el mayor de todos los activos.

Habría escrito que ha aparecido en 12 Juegos de Estrellas y que tiene dos títulos de Más Valioso, con total de 506 jonrones, tres mil 74 incogibles y mil 840 carreras impulsadas.

Miguel Cabrera ha ganado la gloria y para gastar 369 millones, a uno por año, necesitaría vivir 369 años más… ¡Vas bien, muchacho, vas bien!

