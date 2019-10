Las deudas de Kiko

Ha llegado brava la presidenta municipal de Mexicali, primero por la crítica a la policía de la capital a la que calificó de la más corrupta del Estado y segundo, exigiendo al gobernador Kiko Vega le pague un adeudo que tiene con el 23 Ayuntamiento de Mexicali por 211 millones 255 mil 706.37 pesos en participaciones federales que no les han depositado.

Marina ha lanzado un comunicado en el que explica la falta de pago del gobierno del Estado al municipio en cuanto a participaciones federales. La deuda ha causado redistribuir los recursos del 23 Ayuntamiento de Mexicali para a los bancos, por culpa del gobierno estatal.

No sé en qué momento se le fue cayendo el gobierno a Kiko Vega, desde cuándo empezó a perder el control del dinero que administraba. Pago a maestros, pago a la UABC, pago a los ayuntamientos, pago a los burócratas, pago al Poder Judicial, etc., ¿quién ha sido el responsable de este quebranto? Debe tener nombre y apellido, ¿será el propio gobernador el único responsable de esta crisis? Él dice que se debe a las partidas que entregaba el gobierno de Enrique Peña Nieto a los estados cada año por los excedentes que ingresaban a las arcas federales y que en el último año no llegaron y al parecer perjudicaron a 22 entidades.

Por supuesto que ésta semana, el rector de la UABC, Daniel Valdez Delgadillo salió de sus oficinas en Mexicali, de la Rectoría, a informar que ya no aguantaban más el adeudo que tiene el gobierno de Kiko Vega con la universidad de mil 597.4 millones de pesos. El enojo de toda la comunidad universitaria se verá reflejada, dijo, en una marcha multitudinaria el próximo 10 de octubre, saliendo de los centros educativos hasta el Centro Cívico y concentrándose en la Plaza de los Tres Poderes.

¿Por qué se esperó tanto para salir a la calle a manifestarse señor rector? Hubo alumnos de la facultad de Ciencias de la Comunicación que dijeron que hace semanas querían irse a la calle a manifestarse, pero, un poco desilusionados, el propio rector se los impidió. Ahora pide el apoyo de todos los universitarios: estudiantes, maestros, trabajadores administrativos, etc.

También le llovieron críticas al rector porque se había anunciado la venta de bienes inmuebles que la UABC tiene en todo el estado para allegarse recursos. Estos bienes los administra el patronato que dirige Gustavo de Hoyos Walther, actual presidente nacional de Coparmex, quien no se ha expresado sobre la deuda del gobierno estatal ni de la venta de terrenos.

Por otro lado, en el Congreso del Estado pretendía reformar un artículo de la Ley Orgánica de la UABC en torno a las facultades para la venta de sus bienes, esto durante la sesión del jueves pasado, pero les cayó el rector suspendiendo la sesión, después de dialogar con los diputados, se dijo que no habría reforma ni venta de terrenos. También habían propuesto la creación de un Contralor Interno y la eliminación de la “pensión” a ex rectores, pero esa es otra historia que platicaremos la próxima semana, hay que charlar con los ex rectores para preguntarles sobre la pensión, que no es pensión me comentó uno de los ex rectores, le pagan por un trabajo de investigación.

* El autor es periodista independiente.