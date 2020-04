Realmente no se han valorado en su justa dimensión las crisis que vienen y que tendremos que enfrentar. Las crisis de salud pública, económica, política y social que todavía no terminan de “incubarse” pero que están presentes en el “imaginario colectivo”. La crisis económica que veníamos padeciendo por falta de crecimiento y la otra que se avecina por los desacuerdos entre el sector público y privado del país. En ese sentido, los empresarios están en desacuerdo porque han solicitado, como en otras crisis, apoyos para la reactivación económica enmarcados en un plan de contingencia para salir de la emergencia y que el golpe sea lo más “terso” posible, argumentan que de no plantearse apoyos y estrategias claras el país caerá en una depresión que tardaría varios años en salir de ella.

López Obrador ha reiterado que él es consecuente con lo que prometió durante su campaña bajo el lema “primeros los pobres”, que no está dispuesto a rescatar empresas tal y como sucedió en el pasado y que diera origen al famoso FOBAPROA, una etapa caracterizada por transformar deudas privadas en públicas y que hasta ahora seguimos pagando. Igualmente, dijo no estar dispuesto a endeudar al país porque eso equivaldría a incrementar la deuda externa y consecuentemente el pago de intereses a los grandes agiotistas internacionales. Hasta ahora, esta confrontación, se encuentra “en pañales”, pero una vez pasada la emergencia sanitaria del COVID-19 se acrecentará. En ese sentido, están dadas las condiciones para un enfrentamiento entre el sector público y el privado, dando la impresión de dos Méxicos, el de los empresarios y el de los pobres. ¿Qué ocurrirá con los demás mexicanos, los de las clases medias y otros grupos de la sociedad civil, obreros, campesinos y grupos fácticos?

En 2018, los mexicanos votamos por un liderazgo que tomara en cuenta a todos, pero en lugar de construir un México unido, coherente, propositivo y democrático, el señor Presidente y su movimiento Morena han dividido al país, crearon un abismo entre “buenos y malos”, “ricos y pobres” fomentando el odio del “pueblo bueno” a los “enemigos del pasado”, vulgarizan y degradan la política con adjetivos agresivos, calumnias y aun con chistes malos que convierten la administración en un circo barato y ridículo.

La labor de los gobernantes es hacer cumplir la ley y mantener buena comunicación con todos los sectores sociales y económicos de una nación. El gobernante en turno siempre debe liderar con su presencia las acciones que coadyuven en la solución de problemas. Un gobernante que no escucha y que solo acciona por capricho o por ocurrencias desdeñando a los expertos en determinadas áreas, como los científicos, se condena al fracaso porque las soluciones no se dan con estampitas religiosas.

La crisis política que se avecina no conviene a nadie, al contrario, esta situación puede alargar la recuperación económica tan necesaria para México. El costo de no ponerse de acuerdo con los factores de la producción será devastador, podría provocar un crecimiento negativo de alrededor del 6% del (PIB). La estabilidad política y social está en peligro. La paz social es un valor que no debe de perderse de vista, en algunas partes de nuestro país empiezan a presentarse disturbios y saqueos a la propiedad privada. Ante este sombrío panorama, se está gestando un bloque de gobernadores en contra de la 4T que están exhortando a los empresarios a una huelga de pagos de impuestos federales y están pidiendo una revisión del pacto federal.

La unidad para una sociedad es importante, por ello, ante las adversidades y ante cualquier eventualidad la sociedad debe permanecer unida. El presidente debe “gobernar para todos” y debe apoyar a todos, no solo a los pobres.

* El autor es economista egresado de la UABC.