Las cartas desde el más allá: La de Roger Maris para los fanáticos

“Mis queridos fanáticos:

Como supongo lo imaginan, e igual que ustedes y todos en este Más Acá, que por ahí llaman Más Allá, he estado pendiente de cuanto ocurre con Aaron Judge y sus jonrones.

Me alegro que vaya bien y tranquilo, sin las presiones que yo sufrí en 1961, cuando mi estrés llegó al colmo de tumbarme gran parte del cabello y no poder dormir bien. Si aquello se hubiera prolongado por una semana más, habría quedado calvo cabeza brillante y trasnochado crónico.

Por supuesto, nueve veces un bateador ha sacado 60 jonrones o más en una temporada, pero esos números son de ahora. En aquel octubre, solamente Babe Ruth había logrado tal cantidad de batazos y de su hazaña hacía 33 años.

El respeto, la adoración, la locura por Ruth llegaba al extremo de que el comisionado, Ford Frick, fanático crónico de Ruth, inventó lo de ponerle un asterisco a mis 61, porque fueron en una temporada de 162 juegos, cuando los 60 del Babe habían sido en campaña de 154.

A mí no me importaban los juegos, el asterisco, ni nada, sólo clamaba porque terminara aquello. Llegó un momento cuando me pregunté: ¡¿Quién me mandaría a meterme en éste sofocón?!

Por ahí ví en estos días a alguien que escribió: “A quienes han sacado 60 o más jonrones en una temporada después de Maris, deben ponerles cuatro asteriscos, por batear pelotas en extremo salidoras, por batear a menudo bajo techo, por usar esteroides y por tener cómo estudiar a los lanzadores a través de videos”.

Las nueve campañas de 60 o más jonrones han sido obra de solo seis bateadores, porque Mark McGwire lo logró par de veces, 70 en 1998 y 65 en 1999; más Sammy Sosa, 66 en 1998, 63 en 1999 y 64 en 2001.

Los otros cuatro, Barry Bonds 73 en 2001, mis 61 en 1961, Ruth, 60 en 1927 y Judge ahora, 60-y-quién sabe.

Es un honor muy grande aparecer en esta lista tan reducida, cuando han jugado en Grandes Ligas cerca de 25 mil peloteros. Más aún, si, como se ha comprobado, la razón, la honestidad y la justicia de los fanáticos ha borrado hasta la raíz el innecesario asterisco de Frick.

Y solo uno de nosotros, los seis con 60 o más jonrones en un año, está en el Hall de la Fama, Babe Ruth. Estamos fuera, Bonds, McGwire, Sosa, Judge y yo. ¡Y Judge, con promedio de 314! Cuando saqué mis 61, dejé promedio de 269.

Les deseo lo mejor de lo mejor y que se diviertan con jonrones o sin jonrones, pero siempre con beisbol… Roger. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

