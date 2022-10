Las cartas desde el más allá: La de Lou Gehrig a Franklin Virgüez

Amigo Fraklinmente hablando:

Desde este más acá, que Uds. llaman Más Allá, te he estado observando. Y me preocupas. Tienes que tener más paciencia con los Yankees, para vivir mejor.

En Grandes Ligas, todos los equipos ganan y todos los equipos pierden juegos, por lo que igualmente, todos los equipos ganan y todos los equipos pierden series, tanto divisionales, como por el título y Mundiales.

Digo, no debes armar una rabieta cada vez que le salga algo malo al equipo. Eres seguidor de una franquicia que ha ganado 40 títulos de la Americana y 27 Series Mundiales, por lo que en el mundo entero, hasta personas que ignoran qué es el beisbol, saben lo que son los Yankees.

Te sugiero tomar esas cosas de la pelota, como tu famoso personaje, Eudomar Santos, tomaba todo en esta vida. Es decir, seguro de que eres lo más grande ante la humanidad, así que por nada, ni por las derrotas de los Yankees, debes sentirte vencido.

Desde acá te he visto y oído escandalizar cuando algún Yankee comete un error o cuando le anotan al equipo. Calma mozo, calma, que todo llega. Si no cambias, te vas a enfermar de algo que no sé por no ser médico.

Pero es que ningún organismo aguanta tales reacciones, ni siquiera el tuyo, tan saludable, ya que te alimentas muy bien, no tomas licor y al amanecer ya estás trotando por las calles y avenidas de Miami.

Debes ser un hombre super feliz, ya que tienes una esposa, quien además de llamarse Dulce, te adora y con la cual te llevas a las mil maravillas.

Paciencia, paciencia, muchacho. Te queda mucho por disfrutar de este mundo, con tus salerosos monólogos que llevas por todas partes, haciendo reír a la gente hasta orinarse.

Mi querido Frank: Ningún equipo de Grandes Ligas, ni siquiera los Yankees con Babe Ruth y yo en medio de la alineación, ha podido ganar todos los juegos y menos ganar todas la series. Insisto en ésto, porque es necesario insistirte en que debes quererte tú más de lo que quieres a los Yankees.

¿Cómo es posible que te olvides de eso cada vez que al equipo le sale algo mal?

El beisbol es para disfrutarse siempre. Tanto en los días de victorias como en los de las derrotas. Las dos son partes imprescindibles del juego. Tienes que aceptarlo, debes aceptarlo y siempre con una sonrisa.

Perdona que me inmiscuya en tu vida privada, pero alguien debía hacerlo.

Un montón de abrazos, mi querido Frank. Te quiero mucho… Lou.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

