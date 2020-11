Las cartas desde El Más Allá.- La de Yogi Berra para Yadier Molina

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

“La realidad del beisbol es que cuando uno, por fin, aprende a jugarlo, ya no puede”... Frank Howard, quien fuera bigleaguer y slugger.-

Mi admirado Yad…: Eres de los bigleaguers que más he admirado. Y ahora más, por esa decisión tuya de seguir activo a los 38 años de edad.

No solo has sido catcher regular durante 17 años, sino que has cobrado 154 millones 998 mil 500 dólares en tu carrera, incluso 20 millones por cada temporada desde 2018.

O sea, tienes dinero suficiente para garantizar la vida de más de cuatro generaciones. Porque ese capital es completo, ya que los Impuestos los pagaste con los ingresos por souvenirs, barajitas, anuncios publicitarios y presentaciones públicas.

Creo por eso que, aún casi cuarentón, quieres seguir tras el home, porque amas al beisbol y a tu equipo, los Cardenales, ya que dices querer seguir con ellos, aún cuando tienes ofertas de Yankees, Mets, Padres y Angelinos.

Se bien lo que es jugar tras el home, porque, como sabes, fui catcher regular de los Yankees ocho campañas, hasta que llegó Elston Howard, mucho mejor que yo en la posición. Bueno, la verdad es que yo no era bueno a la defensiva en ninguna parte, por lo que me probaron en tercera base, en primera, en el left field y en el right field.

Por cierto, en las otras posiciones me parecía que no esaba jugando. En el left field una vez me batearon un solo fly en los nueve innings y en tercera dos roletazos y un foul de fly en todo un juego.

Cuando llegue a los Yankees, en 1946, un periodista publicó que me ponían tras el home, porque con la cara que tenía, no necesitaba proteger nada con la careta. Ya sabes cómo son de insidiosos algunos periodistas.

Entusiasmado por tu decisión, observo lo que es tu terruño natal, Bayamón. Precioso rinconcito de Puerto Rico, ¿no?

Óyeme, Yad, es una ciudad importante, con 250 mil habitantes dedicados a la agricultura, Azúcar, café, pomelo o toronja y tabaco, más decenas de grandes industrias.

Espero que pronto la isla de Puerto Rico vuelva a ser el Paraíso que fue, y que la naturaleza no la siga atacando a mansalva, como ha ocurrido en los últimos tiempos.

Volviendo al beisbol, has sido un catcher buen bateador, con 281 de promedio al bate, 160 jonrones y 932 carreras remolcadas. Y en 101 juegos de postemporadas, incluso cuatro Series Mundiales, has bateado para 280, cuatro jonrones, 36 impulsadas.

Además, cinco veces obtuviste votos para Más Valioso, y has aparecido en nueve Juegos de Estrellas.

Una carrera exitosa. Bien mereces dos años más en el róster de los Cardenales… ¡Amanecerá y veremos!

Abrazos Yad… Yogi.

