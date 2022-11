Las canciones del Mundial de soccer

Estamos a punto de que de inicio el mundial de fútbol Qatar 2022, las apuestas ya están en el aire, ya hay favoritos, predicciones, posibles finalistas, artistas que van a participar en la inauguración y otros que se negaron a actuar en el país como Dua Lipa, Rod Stuart y hasta la misma Shakira.

Lo que plano pasó desapercibida fue una canción representativa para esta edición como en años pasados, por ejemplo una de las más recordadas es la del Mundial Francia 1998, cuando Ricky Martin le puso voz a “La copa de la vida”, siendo una de las más recordadas por la gente y por supuesto la favorita, sin temor a equivocarme.

Para este año los organizadores lanzaron el tema “Hayya Hayya” o “Better together” pero pasó sin pena, ni gloria, si se meten a Youtube, tiene 30 millones de reproducciones, nada malo, pero casi no la conocemos por estos rumbos, caso contrario al éxito que tuvo el “Waka Waka” de Shakira para el Mundial de Sudáfrica del 2010, este video tiene más de 700 millones de reproducciones.

En 2014 Jennifer López y Pitbull unieron sus talentos para “We are one”, del Mundial en Brasil, canción pegajosa, muy de batucada y bailable, que también tiene muy buena cantidad de vistas en la plataforma mencionada y hasta hoy tiene más de 800 millones de reproducciones.

Cabe destacar que de nueva cuenta invitaron a Shakira para que lanzara “La La La”, ese mismo año, pero fue vista como una canción patrocinada por Activia y en el video participaron Gerard Piqué, Lionel Messi y Neymar, entre otros.

En el mundial de Rusia 2018, Nikky Jam, Will Smith y Era Istrefi pusieron la voz a “Live it up”, pero no pasó nada con ella.

Pero obviamente para cerrar con esta Columna no pueden faltar los temas del Mundial México 86, el mundo unido por un balón, donde la famosa “ola” no podía faltar en ningún estadio del país y conocimos a la famosa “Chica Chiquitibum” de la cerveza Carta Blanca, o sea Mar Castro, quien tiempo después participó como actriz en telenovelas y películas.

El grupo Copal fue el encargado del tema oficial y se llamó “Bienvenidos” y decía así: Bienvenidos, bienvenidos, México recibe a sus amigos. Era un niño en ese año y recuerdo también la selección alemana que hizo un tema llamado “México mi amor” y lo transmitían constantemente por Televisa. ¿Cuál es tu canción favorita de los mundiales?

Muchas gracias por su espacio, que tengan un excelente fin de semana y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj.