Las campañas que no son campañas

Desde el 20 de noviembre de este año, se iniciaron las “precampañas” en las coaliciones Morena-Partido del TrabajoVerde Ecologista y PAN-PRI-PRD, así como del Partido Movimiento Ciudadano. Las dos coaliciones políticas han tenido desde hace meses la verdadera precampaña, no ahora, ya que, entonces, Morena-PT-VE estuvieron en una lucha por conseguir ser el candidato aunque le llamaron de otra manera para no caer en una falta a la Ley Electoral, así salió Claudia Sheimbaum; en la otra esquina, también hubo precampaña, pero al final se decidió nombrar a Xóchitl Gálvez como candidata.

¿Qué significa campaña según la Real Academia Española? RAE: Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. Campaña política, parlamentaria, periodística, mercantil, de propaganda.

En un boletín del Instituto Nacional Electoral (INE) indica el período de las “precampañas” oficiales: “El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó las fechas de inicio y conclusión del periodo de precampañas para el Proceso Electoral Federal (PEF) 20232024, las cuales se celebrarán del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Sin embargo y a pesar de leyes y la Constitución, los partidos y sus seleccionados para no sé qué, estuvieron haciendo “campaña” o “precampaña” desde el verano, inclusive realizando los morenistas, petistas y del verde, pintas de bardas, espectaculares, reuniones masivas, etc. Claro que le ponen otros nombres y en ocasiones disque lo patrocina una revista o no sé qué. Pude ver a los servidores de la nación portando chalecos de Claudia.

Los aspirantes del Frente Amplio por México a la Presidencia de México fueron cayendo uno a uno, hasta quedar Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, la primera arropada por el PAN y la segunda una vieja militante del PRI y con una carrera política extraordinaria. Debido a las encuestas previas a una elección ciudadana, el propio Alejandro Moreno, Alito, se justificó desechando a Beatriz Paredes para apoyar a Xóchitl Gálvez, la encuesta o elección nunca se llevó a cabo.

Del partido en el poder muchos intuíamos que la candidata a la Presidencia para 2024 (favorita de AMLO) era Claudia Sheinbaum y por supuesto que a través de las encuestas tanto la levantada por Morena como por otras empresas encuestadoras, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México resultó ganadora.

Para mí el adquirir un nombramiento de la defensora de la 4T a Claudia Sheinbaum es para no violar la Ley Electoral, pero todos sabemos, menos los del INE o del TEPJF, pero ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Para ellos es gris, como diría mi abuela están como el tío Lolo, se hacen pen… solos.

Ahora bien, ya pasaron las precampañas no oficiales, las de las alianzas, desde le 20 de noviembre empezaron las “precampañas” ¿sin contrincantes? Se les llama “candidatos únicos”. Entonces no es una precampaña tíos Lolos, es campaña, lo diferencia es que no pueden hacer propuestas de gobierno; lo mismo pasa con Movimiento Ciudadano, el gobernador o no gobernador de Nuevo León, Samuel García está haciendo campaña, no tiene contrincante.

La radio y televisión se están llenando de mensajes políticos de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García, mensajes que nos fletamos todos aun cuando no pertenecemos a ningún partido político, ah pero eso sí, al final dice “este mensaje está dirigido a los miembros de (se indica un partido)”, lo cual me parece ridículo el poner la leyenda final. Insisto, las precampañas hay que llamarlas por su nombre: campañas.

* El autor es periodista independiente.