Las aerolíneas no tienen la culpa

idea más común (y poco combatida por las propias empresas) es que las aerolíneas cancelan vuelos. Sí, es posible, pero es muy poco común, o menos común de lo que el público cree.

La realidad es que el caos aeroportuario de estos días en Tijuana (y en no pocas partes de México y el mundo) es por las condiciones climatológicas que no permiten cumplir una máxima de la aeronáutica: la seguridad es primero.

Un banco de niebla prolongado, una tormenta eléctrica, una fuerte lluvia, un ciclón o huracán, fuertes vientos, entre otros, provocan lo que nadie quiere escuchar cuando vas a salir de la ciudad: vuelo cancelado.

El problema se agrava por otro más grande: el desconocimiento de todos sobre la forma en que opera un aeropuerto.

Los aeropuertos tienen espacios de tiempo preasignados a las aerolíneas para despegar y aterrizar. Así de simple, así de complicado, por lo que un vuelo cancelado no se repone. No es tan fácil como parecería. Así como lo lees: no se repone. No sale más tarde. No lo ponen otro día. No hay más aviones, no hay más pilotos ni personal, no hay más espacios en el uso de las pistas de los aeropuertos involucrados para incorporar los vuelos cancelados. Es más, no hay horarios disponibles entre vuelos para salir o llegar o no hay personal para atender esa “nueva” demanda, ya sea en la aerolínea o en el aeropuerto. La mayoría de los usuarios no lo entiende y nadie en las aerolíneas lo explica.

Si tu vuelo no salió, casi la única opción es que haya espacio en los siguientes vuelos donde te puedan “acomodar”, pero ¿qué crees? ¡Estamos en temporada alta y no hay asientos disponibles! Claro que hay días y momentos que eso se podría hacer pero es un aguja en un pajar especialmente en destinos muy saturados o con pocas frecuencias.

Por eso es inverosímil ver a la gente durmiendo en el aeropuerto sin bañarse, sin servicios y gastando un dineral en comida cara, cuando su única opción no lo es tanto.

¿Las aerolíneas se equivocan? Sí, claro, básicamente porque no explican claramente lo que está pasando o lo hacen sin empatía hacia las personas pero, generalmente, no tienen ninguna responsabilidad legal por lo que está sucediendo. Y aunque hay muchos tipos de problemas ahí, la mayoría le generaría responsabilidad ante el usuario, pero el clima o las decisiones de los aeropuertos, no están incluidas en ellas.

Si, te arruinan tus vacaciones, tu visita a la familia, tu celebración de la reunión de trabajo, pero, te tengo noticias, no es su problema.

Así que, la próxima vez que sepas de una contingencia climatológica y vayas a volar, espera un mensaje de vuelo cancelado. La naturaleza tiene la culpa. Y bueno, no se puede poner un vuelo sobre el otro, aunque muchos parece que eso es lo que “exigen”.